Доналд Тръмп заяви, че мрази Тейлър Суифт

„МРАЗЯ ТЕЙЛЪР СУИФТ!", написа бившият президент Доналд Тръмп.

Доналд Тръмп реагира на подкрепата на Тейлър Суифт за Камала Харис в президентската надпревара през ноември, предава Гардиън. В социалната мрежа " Truth Social", той открито обяви омразата си към попзвездата.

Says the smallest man who ever lived. pic.twitter.com/0CpyGvhsuk — Liz Cheney (@Liz_Cheney) September 15, 2024

Преди седмица Суифт обяви подкрепата си за Харис и Тим Уолц след дебата с Тръмп. В публикация в Instagram певицата написа: „Ще гласувам за Камала Харис и Тим Уолц на президентските избори през 2024 г.".

По време на речта си на музикалните награди на MTV, Суифт не пропусна възможността да призове феновете си да гласуват.

Въпреки че сега Тръмп открито заявява своята омраза към певицата, не толкова отдавна той беше пожелал нейната подкрепа. През август Тръмп публикува изображения, генерирани от изкуствен интелект, които предполагаха, че Суифт го е подкрепила за президент. Бившият държавен глава на САЩ също така публикува фалшиви снимки на млади жени, облечени в тениски с надпис „Суифтита за Тръмп".

Суифт заяви, че постовете на Тръмп, които разпространяват дезинформация, са повлияли на решението ѝ да обяви подкрепата си, пише OFFNews.