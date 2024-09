Зеленски осъди опита за убийство на Тръмп

Украинският президент Володимир Зеленски осъди днес това, което ФБР нарича очевиден опит за убийство на кандидата за президент на Републиканската партия Доналд Тръмп, и заяви, че политическото насилие няма място където и да било по света, предаде Ройтерс.

„Радвам се да чуя, че Доналд Тръмп е в безопасност и не е пострадал. Пожелавам всичко най-хубаво на него и семейството му“, заяви украинският президент в социалната мрежа "Екс".

I am glad to hear that @realDonaldTrump is safe and unharmed. My best wishes to him and his family. It’s good that the suspect in the assassination attempt was apprehended quickly. This is our principle: the rule of law is paramount and political violence has no place anywhere in… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 16, 2024

„Добре е, че заподозреният за покушението е бил задържан бързо“, добави Зеленски, без да споменава връзката на задържания с Украйна, след като няколко медии го определиха като поддръжник на Киев във войната срещу Русия, посочва Франс прес.

Високопоставен украински служител заяви пред АФП, че мъжът, Райън Уесли Раут, не е свързан с украинското правителство.

„Той не е служил тук (в украинската армия) и няма никакви връзки с държавни структури, това е сигурно“, заяви служителят, говорейки при условие да остане анонимен.

Задържаният мъж, когото АФП интервюира през 2022 г. в Киев, където е пътувал в израз на подкрепа за украинския народ, „е влязъл в Украйна като обикновен човек, [...] като много други“, каза служителят.

В същия дух Украинският чуждестранен легион, съставен от чуждестранни доброволци, които се сражават за Украйна, увери че заподозреният американец никога не е служил в неговите редици.

„Райън Раут никога не е служил в Чуждестранния легион“, който е под шапката на украинското военно разузнаване, и „няма никаква връзка с подразделението [...] Слуховете, разпространявани в някои медии, не са верни“, заявиха от Легиона в социалните мрежи.

Евентуална победа на Доналд Тръмп на президентските избори в САЩ през ноември може да промени ситуацията за Киев, който е силно зависим от военната подкрепа на САЩ в борбата с руската инвазия, продължаваща от февруари 2022 г.

Сътрудниците на Тръмп вече намекнаха, че ако той спечели, ще използват американската помощ като лост за принуждаване на Киев да направи териториални отстъпки на Москва, посочва АФП, цитирана от БТА.