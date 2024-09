Жертвите на бурята "Борис" в Европа станаха 18 (Видео)

Броят на жертвите на бурята „Борис" достигна 18 души. И днес се очакват продължителни валежи в Австрия, Чехия и Югоизточна Германия.

Снощи в Полша се наложи евакуацията на 40-хиляден град заради риск от преливане на близкото езеро.

Devastating images coming from Poland today. This is in Głuchołazy where the bridge was swept away. The streets are literally rivers!

По-рано в Ниса бяха изведени пациентите от болницата, след като градът остана без ток.

В източната част на Чехия скъсана дига на река Одер наводни части от град Острава. Властите призоваха хората в засегнатите райони да пият само бутилирана вода.

❗️🇵🇱🇨🇿🇦🇹🇷🇴🇸🇰Torrential rain in Central Europe: Rivers overflow their banks in several countries, flooding thousands of homes.



Torrential rain in Central Europe: Rivers overflow their banks in several countries, flooding thousands of homes.

The situation is complicated in Poland, the Czech Republic, Lower Austria, Romania and Slovakia. Dead and missing people have been reported, but the…

Австрия отделя 300 милиона евро за справяне с щетите от бедствието, а политическите партии спряха временно кампанията си за парламентарните избори в края на месеца, пише bTV.

Massive floods due to extreme rainfall in Galați in the region of Western Moldavia in eastern Romania 🇷🇴 (14.09.2024)



В Будапеща затвориха крайбрежните улици и раздадоха на местните 1 милион чувала с пясък. Нивото на Дунав там се покачва с по метър на всеки 24 часа, а предупреждения са издадени за 500-километрова отсечка от реката.