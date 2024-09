Нова атака срещу "Хизбула", този път гърмят радиостанции, компютри и коли (Обновена, видео)

Нови експлозии на комуникационни устройства, използвани от "Хизбула", отекнаха в Ливан днес, включително в Бейрут, предаде Ройтерс, като се позова на представители на ливанските сили за сигурност и очевидци.

Най-малко трима души са загинали и десетки са били ранени при новите експлозии, предаде официалната новинарска агенция на Ливан ННА, цитирана от Ройтерс и БТА.

ННА и Ройтерс се позовават на представители на ливанските сили за сигурност и очевидци.

Ливанското министерство на здравеопазването, цитирано от ДПА, потвърди, че има един загинал и 100 ранени.

Този път обаче се взривяват други устройства, включително мобилни телефони и радиостанции, но и лаптопи, пейджъри, уоки-токита и радиоприемници. Има свидетелства, че са били поразени включително мотопеди с най-нова електроника, автомобили и скутери. "Хизбула" подозира, че взривовете са дело на Израел. До момента от Тел Авив няма коментар за случващото се от два дни в съседната им страна. BREAKING: More radio explosions in Lebanon!



The explosions occurred during the funeral of 4 Hezbollah operatives who were killed last night in explosions in Beirut. pic.twitter.com/FF3lKYYUIe — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) September 18, 2024

Източниците съобщиха за взривове в Южен Ливан и в южни предградия на столицата Бейрут, които са бастион на подкрепяното от Ливан шиитско движение. Lebanese media reports that several pagers exploded during the funerals of Hezbollah fighters killed in explosions in Beirut yesterday. pic.twitter.com/G6SbqG4rMK — NEXTA (@nexta_tv) September 18, 2024

Не е ясно дали са експлодирали пейджъри.

Поне един от взривовете е отекнал близо до погребение, организирано от "Хизбула" за хора, загинали вчера, когато хиляди пейджъри, използвани от групировката, експлодираха на различни места в Ливан.

Един от източниците съобщава на Ройтерс, че ръчните радиостанции, закупени преди пет месеца от „Хизбула", са били обект на нападения, пише Би Би Си.

Според местните медии през последния час в Бейрут, Бекаа, Набатия и Южен Ливан са били ранени стотици хора. Експлозиите се случват и в жилищни сгради, част от които са започнали да горят. Според местните жители в магазините за мобилни телефони също е имало взривове.

Множество източници твърдят, че зад нападението във вторник стои израелската шпионска агенция Мосад - Израел не е направил коментар.

По последни данни на ливанските власти при вчерашната атака, за която "Хизбула" обвини Израел, са били убити 12 и ранени между 2750 и 2800 души.