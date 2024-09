Байдън помоли актрисата Джесика Алба да му намери работа (Видео)

Американският президент Джо Байдън попита актрисата Джесика Алба дали може да му намери работа, докато провеждаше поредния си прием в Белия дом в сряда.

81-годишният Байдън, който се оттегли от поста, посрещна видни членове на латиноамериканската общност по случай Месеца на латиноамериканското наследство.

Алба откри приема в Белия дом, като разказа за мексиканските си предци и наследство, а след това аплодира Байдън. Актьорът Джон Легисамо също присъстваше на събитието.

„И между другото, Джесика, благодаря ти за представянето. Тя е актьор, продуцент, адвокат, автор и знае как да изгражда компании', каза Байдън.

"Джесика, ако съм наистина добър, може би ще можеш да ми намериш работа, когато всичко това приключи", добави президентът, цитиран от Daily Mail.

📺 President Biden Asks Jessica Alba for a Job



This is great! 😂😂 pic.twitter.com/4NTe24V1J2 — Chris D. Jackson (@ChrisDJackson) September 18, 2024

Байдън се възхити, че звездата от „Фантастичната четворка" е най-младата латиноамериканка, която някога е пускала компания на борсата и е изградила бизнес за милиард долара.

Алба се оттегли от поста главен творчески директор на The Honest Company по-рано тази година, но все още е член на борда на компанията, която основа преди 10 години.

По време на краткото си изказване президентът също така изрази съжаление, че не се е научил да говори свободно испански език.

„Сега ще имате време!", гръмко каза на президента един от гостите.

„Имам. Имам', отговори Байдън. Той разказа как в гимназията и колежа е учил 5 години френски вместо испански

"Опитах се да говоря френски в началото на кариерата си във Франция и те просто ми се смееха", разказа Байдън.

„Опитах се да говоря. При преброяването през 1980 г. имахме най-големия приток на испанци като процент от всички щати в съюза. И аз станах и произнесох реч на испански език. Сбърках я. И всички се радваха и ми благодариха", спомня си Байдън.

Президентът спомена и случващото се покрай изборите. Според него партията на републиканците не виждат света по същия начин.

„Те нямат същото отношение като нас", коментира той. „Те са най-затворените хора, с които някога съм работил".

Той се пошегува, че макар да изглежда 40-годишен, е много възрастен.

"Ето защо съм толкова щастлив, че Камала е оптимистично настроена за случващото се", заяви Байдън.