Дунав прелива, а жертвите на наводненията в Европа вече са 23 (Видео, снимки)

Дъждовете спряха, но се очаква нивата на реките Дунав и Одер да достигнат своя пик. В Будапеща Дунав вече прелива. Жертвите на природното бедствие вече станаха 23.

В Будапеща Дунав вече прелива Снимка: Ройтерс

Укрепват се и речните диги по критичните точки на реката край Вишеград, Дьомош и Надимарош.

Сериозни наводнения имаше и в Полша Снимка: Ройтерс

Сателитни снимки показват щетите, които водата е нанесла в Полша и в Чехия.

The low-pressure system that caused historic floods in Central Europe has now moved over Italy, bringing massive flooding to the Emilia-Romagna region.#Hochwasser #unwetter #weatherpic.twitter.com/B29jfubowL — beernews24 (@beernews24) September 19, 2024

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще бъде в полския град Вроцлав - един от най-пострадалите от бедствието.

Europe confronts the economic cost of devastating floods https://t.co/hY9SXusaa3 via @Natalia_Ojewska @AndreaDudik pic.twitter.com/rm4dikM2HT — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) September 19, 2024

Тя ще разговаря и с лидери на други държави, засегнати от наводненията – Чехия, Словакия и Австрия.

#RedCross teams across Central Europe are responding to 'historic' flooding. Thousands have been evacuated with rising river levels, power outages, transport disruptions and damaged infrastructure widespread.



In eastern #Romania, the floods have already claimed the lives of six… pic.twitter.com/B1MQk46AYi — Irish Red Cross (@irishredcross) September 19, 2024

Междувременно броят на жертвите нарасна на 23, пише bTV.