Елмира Маринова спря дъха на журито от италианския X Factor (Видео, снимки)

Софиянката Елмира Маринова обра овациите и на журито, и на публиката на 19 септември, когато беше втората вечер от прослушванията в тазгодишното издание на италианския X Factor.

17-годишната българка е едната от участничките в програмата, която се предава по канала „Скай". Елмира смая публиката в залата на X Factor КАДЪР: Тв канал Sky

За представянето си във втората серия от 18-тото издание българката получи най-високата оценка 9 от журналистите, които анализират участието не само на състезателите, а и на представителите на журито. С изпълнението си на песента Vampire на Оливия Родриго софиянката се превърна в истинска попзвезда. Медиите я нарекоха „националната Дуа Липа", въпреки че е българка, заради приликите си с световноизвестната певица. "Елмира има сценично присъствие. Побиват те тръпки,като я слушаш", коментираха медиите.

„Ако ние не я вземем и тя се пробва в чужд X Factor, направо ще минем за глупаци", каза Джейк ла Фурия, единият от музикалните съдии. Другите са Мануел Аниели, Паола Йеци, Акиле Лауро, а водеща е звездата на италианската музика Джорджа.

Елмира разказа на добър, макар и несъвършен италиански език, че пътува всеки месец от София до Италия, за да взима уроци по пеене при преподавателката си.

Финалът на тазгодишното издание ще бъде за пръв път на открито – на 5 декември на прелестната Пиаца дел Плебишито в Неапол и ще бъде безплатен за публиката. Елмира Маринова е от София и е на 17 г. КАДЪР: Тв канал Sky

Зад успехите на Елмира Маринова стои нейният музикален ментор –Дарияна Куманова, която работи отдавна в Милано и през чиито уроци са минали и някои от най-добрите изпълнители от Фестивала в Сан Ремо. EL MA има вече издадена авторска песен в Италия, разпространена от Believe Digital. Песента й Tired Of Loving You, на чийто текст е автор тя самата, се превърна в истински хит и беше предавана от много радиа на Апенините. В създаването на песента до Елмира е Куманова, която всъщност беше и зад друга българка, която участва в италианския X Factor през 2021 г. Става въпрос за Ника Парис.

Баба на Елмира е Жоржета Калоянова, дъщеря на руския евреин Жорж Ендовицки. Калоянова е работила за БНР, но се е изявила и като актриса с роля във филма „Един гражданин протестира" с Микеле Плачидо.

Бащата на Елмира -Захари Маринов, е футболен съдия при юношите. Майката на младата певица се казва Елена и придружава винаги дъщеря си в чужбина. Братът на момичето се казва Валери.