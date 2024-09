Проливни дъждове причиниха катастрофални наводнения в Африка (Видео, снимки)

Проливните дъждове в Централна и Западна Африка предизвикаха най-катастрофалните наводнения от десетилетия. Наводненията, които тази година отнеха живота на повече от 1000 души и принудиха стотици хиляди да напуснат домовете си в целия регион, влошиха съществуващите вече хуманитарни кризи в най-засегнатите държави: Чад, Нигерия, Мали и Нигер. По данни на ООН досега над 4 милиона души са били засегнати от наводнения в Западна Африка, което е три пъти повече в сравнение с миналата година, предаде Асошиейтед прес.

In addition to crises and conflicts, Central and West Africa is hit by severe flooding, which exacerbates the vulnerability of populations. NRC is urgently calling for increased international support to provide relief to the most vulnerable.https://t.co/KJI3RsDLzM pic.twitter.com/TyNwQDtecx — NRC Central and West Africa (@NRC_CWA) September 16, 2024

Тъй като спасителните операции продължават, все още не е ясен точният брой на загиналите. По последни данни най-малко 230 души са загинали в Нигерия, 265 - в Нигер, 487 в Чад и 55 в Мали, където бяха регистрирани и най-катастрофалните наводнения от 60-те години на миналия век.

Местните власти в нигерийския щат Борно са претоварени от мащаба на бедствието - според ООН над 600 000 души в щата са били разселени, най-малко 100 са загинали, а 58 са пострадали.

Over 30 people have lost their lives and over 400,000 displaced as flooding hits nothern Nigeria. The floods are having a devastating impact on people's lives as thousands have lost access to clean water and food, leaving them in desperate conditions. Communities in flood-prone… pic.twitter.com/ViEb39HPX0 — VOCAL Africa (@VOCALAfrica_) September 14, 2024

Миналата седмица наводненията причиниха смъртта на около 80 процента от животните в зоологическия парк в щата Борно. Главният затвор в щатската столица Майдугури е бил толкова повреден от придошлите води, че стотици затворници са успели да избягат. Водите събориха стените на местния полицейски участък и някои от правителствените офиси, пише БТА.

Спасителните операции продължават вече десет дни, като ситуацията в някои части от града вече се нормализира с отдръпването на водите.

Наводненията разрушиха и важна инфраструктура, включително две големи диги на язовир близо до езерото Алау. Когато язовирът се пропукал, 540 милиарда литра вода са залели града. Ключови мостове, свързващи Майдугури с останалата част на щата, се срутиха, оставяйки голяма част от града под вода.

In Central and West Africa, devastating floods have displaced hundreds of thousands, leaving many without homes.

At @ifrc, we are working with Red Cross Red Crescent teams to deliver lifesaving immediate aid and long-term programs to build resilient communities. pic.twitter.com/v6map8mM4W — Mohammed Omer Mukhier (@MukhieOmer) September 19, 2024

По данни на местните власти 15 процента от Майдугури остава под вода. Тъй като прогнозите предвиждат нови превалявания в региона, нигерийските власти предупредиха по-рано тази седмица, че се очакват нови наводнения.

Наводненията в предимно сухия Нигер са засегнали над 841 000 души, отнели са живота на стотици и са разселили повече от 400 000 души, отбелязва АП.