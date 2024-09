Седмина загинаха след тежки наводнения в Централна Япония (Видео, снимки)

Седем души загинаха в резултат на наводнения в Централна Япония. Те са били причинени от проливните дъждове заради реките преляха и се образуваха кални свлачища в района на град Ното, префектура Ишикава в Централна Япония, съобщава японската национална телевизия NHK.

輪島市役所前が凄いことになってる#輪島市 #能登 #大雨 pic.twitter.com/Un8mZKggIc — SASUKE (@takoyakidance) September 21, 2024

Проливни дъждове валят в Ишикава от събота, като за 72 часа в град Ваджима са регистрирани повече от 540 милиметра - най-силните непрекъснати дъждове, откакто има сравнителни данни.

Регионът все още се възстановява от земетресението с магнитуд 7.5 по Рихтер в началото на годината, което срина сгради, предизвика вълни цунами и голям пожар. Наводненията са залели временните убежища, построени за хората, които загубиха домовете си след земетресението на Нова година. Тогава загинаха най-малко 374 души.

Earthquake and tsunami on New Years Day



Heavy rain and flooding today



Noto can't just get a break 😔 pic.twitter.com/4WLG1vRsjd — 由仁アリン Arin Yuni (@Arin_Yumi) September 21, 2024

Много реки на полуостров Ното излязоха от коритата си, причинявайки наводнения в приземните етажи на някои къщи.

Местен мъж се моли дъщеря му скоро да бъде открита. Тя била сама вкъщи, когато се случило бедствието. „Единственото ми желание е, тя да бъде намерена, дори и да не е жива. Искам да я прегърна", казва той.

Heavy floods at the Noto peninsula in Japan. pic.twitter.com/WoxJnKBaik — Radio Australis (@freedom4UU) September 21, 2024

В град Футегава четири къщи бяха отнесени от пълноводна река, а двама души са в неизвестност, пише NOVA. Издирват ги около 400 души от полицията, пожарната и силите за самоотбрана. „Трудно е да се докарат тежки машини, тъй като някои пътища са отцепени или стеснени. Търсим оцелели", съобщи Ясуши Ямамото, полицай от префектура Айчи.

Etwa 60.000 Einwohner der Halbinsel #Noto in #Japan erhielten Empfehlungen, wegen der zweitägigen strömenden Regenfälle evakuiert zu werden.#Hochwasser #Notlage #Evakuation #Flood pic.twitter.com/In4LLdL3ky — Der Rattenfänger (@Rattenfangernet) September 23, 2024

Десет души са спасени близо до тунел „Накая" в град Ваджима, който се срути заради свлачище. По-късно беше потвърдено, че двама души са мъртви.