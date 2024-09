Израел атакува Бейрут, близо 300 загинаха, ранените са над 1000 (Видео, снимки)

Израел нанесе нов удар в Бейрут, като твърди, че целта е била командир на „Хизбула". Това стана часове след най-смъртоносната израелска въздушна атака в Ливан от близо година насам.

Близо 300 са загиналите, включително жени, деца и парамедици. Над хиляда са ранените.

El criminal de guerra Netanyahu consiguió por fin su ansiado conflicto regional. Se registran bombardeos en áreas residenciales de Beirut y miles de personas abandonan el sur del Líbano. Ya se reporta el mayor número de víctimas desde la guerra civil.pic.twitter.com/VkiSLacvll — Lautaro Rivara (@LautaroRivara) September 23, 2024

На кадри се виждат колони от коли в ливанския град Сидон. Хиляди бягат с вещите си на север заради израелската въздушна офанзива.

Според ливанския държавен телеком Тел Авив е изпратил над 80 хиляди телефонни предупреждения на ливанците да се евакуират.

Израелската армия е ударила над 800 обекта на „Хизбула" Снимка: Twitter/@MaqsoodAsi

В Бейрут родители се стекоха към училищата, за да приберат децата си.

Израелската армия е ударила над 800 обекта на „Хизбула". Според ливански медии, въздушни атаки е имало на 150 км след границата, пише bTV.

Hezbollah weapon system has been compromised!!! When fired they return back to where they were fired from killing the Hezbollah terrorists that launched them. #HezbollahTerrorists #LebanonUnderAttack #Beirut pic.twitter.com/S3MOmVz1ZC — Amaresh Ojha 🇮🇳 (@Amreso99) September 23, 2024

Тел Авив обяви, че насочва вниманието си към източен Ливан, където шиитската групировка крие част от огневата си мощ.

От своя страна „Хизбула" изстреля над 100 ракети към северен Израел. Според израелския президент държавата му не желае война, но е длъжна да защити своите граждани.