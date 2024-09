Сериозни наводнения във Великобритания. Тежко засегнати са южните и централните части на страната. Много пътища бяха залети от вода, което предизвика транспортен хаос. Сериозно е положението около град Бедфорд, където са регистрирани и обилни валежи.

BBC News - Flash floods and heavy rain batter England and Wales - BBC Newshttps://t.co/2Fv8oV83H6 — @GeographyAtLCS (@GeographyAtLCS) September 23, 2024

Синоптиците на Острова предупредиха, че поройните дъждове ще продължат и през следващите дни, пише NOVA. Междувременно най-обилните дъждове в Централна Европа от 20 години насам, са взели общо 17 жертви за последния месец.

Bedfordshire's new water feature courtesy of the storms dumping over a month's worth of rain over the area yesterday flooding the A421 dual carriageway linking Bedford with the M1 motorway #floods pic.twitter.com/xOoJucrROr — Nick's Weather Eye (@NickJF75) September 23, 2024