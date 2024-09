Песто - грамадното бебе пингвин, което стана сензация в интернет (Видео)

Сред морето от лъскави черно-бели пингвини, които радват туристите на популярен австралийски зоопарк, едно пингвинче се откроява.

Шоколадово кафяв, шокиращо пухкав и една глава над родителите си – както и тежащ повече от двамата взети заедно.

Това е Песто, грамадното бебе пингвин.

Пухкавото бебе се изстреля до статута на суперзвезда, като се превърна в онлайн сензация и привлече легион от обсебени фенове, включително поп звездата Кейти Пери.

WENT BACK TO SEE PESTO THE PENGUIN. THE DEFINITION OF ABSOLUTE UNIT pic.twitter.com/Z4bHGNDN2v — mj (@bigdybbukenergy) September 21, 2024

Песто достигна аудитория от милиарди през социалните медии и чрез телевизионно отразявано, привличайки пътници от цял свят до аквариума Sea Life в Мелбърн.

Роден през януари с тегло само 200 г , деветмесечният кралски пингвин вече е повече от сто пъти по-голям. Днес на 9 месеца, той тежи впечатляващите 22,5 кг. и е най-голямият пингвин, който някога е бил в този зоопарк.

Нормално е пингвините да имат "бебешки тлъстинки", след като се излюпят, казва Джасинта Ърли от аквариума пред BBC, но гледачите не са имали представа, че Песто ще стане толкова огромен.

"Това е комбинация от природа и отглеждане", обясни морският биолог.

Биологичният баща на Песто е доста висок, а и бебето е много добре гледано от приемните си родители Танго и Хъдсън.

"Той се извисява над тях сега, което също го кара да изглежда комично голям".

Ърли казва, че значителното тегло на Песто също отчасти се дължи на неговия "много здравословен апетит" - тактичен начин да се каже, че той поглъща до 30 риби дневно.

Но тя подчертава, че той е здрав - по същество наполовина пух - и скоро ще започне да отслабва естествено.

"Ако го мушна, целият ми пръст напълно [ще изчезне] дълбоко в перата му", казва Ърли.

"Когато започне да полита, той ще загуби много от този бебешки пух и също така ще загуби голяма част от това тегло, така че ще отслабне".

A huge king penguin chick named Pesto, who weighs as much as both his parents combined, has become a social media celebrity and a star attraction at an Australian aquarium. pic.twitter.com/Iuhe9RhYyA — The Associated Press (@AP) September 20, 2024

Той вече губи малко от бебешките си пера, но тя казва, че Песто има много други качества, освен пухкавия му вид, пише dariknews.

Тя го описва като социална пеперуда, която писука и обича да дразни възрастните пингвини, "както всяко малко дете".

"Той е първият, който казва здрасти [на гледачите си] и също така отговаря на името си".

Като цяло това е натоварен период от годината за аквариума, на фона на училищните ваканции, но тълпите тази година са рекордно големи - и всичките се стичат пред аквариума на пингвините, за да зърнат Песто.

Оливия Уилсън, която управлява взискателния медиен график на Pestoм изчисли, че пухкавото бебе е достигнало аудитория от около 5 милиарда.