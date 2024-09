Обстановката след наводненията от бурята "Борис" в Европа остава тежка (Видео, снимки)

Тежка остава обстановката в Централна Европа, където няколко държави продължават да се борят с наводненията след бурята "Борис".

Аварийните служби в Източна Германия са в повишена степен на готовност заради повишаващото се ниво на река Одер.

Study Finds Climate Change Doubled Likelihood of Recent European Floods - Storm Boris dumped record amounts of rain over Central and Eastern Europe this month. A new study found climate change m...https://t.co/Ne6FslTxzs — EUNewsBot (@EUNewsBot) September 25, 2024

Според премиера на провинция Бранденбург - Дитмар Войдке, ситуацията е сериозна, но под контрол.

На места дигите покрай реката не са издържали на напора на водите, пише БНТ.

Очаква се нивото на Одер да се понижи най-рано утре вечер.

Via @euronews: ‘National Hero’: Locals praise for Polish reservoir that spared two cities from Storm Boris floodinghttps://t.co/RqAV0Y6uxA — Dianthus Panacho (@Dianthus67) September 25, 2024

Бурята "Борис" отне живота на най-малко 24 души на Стария континент.