Израел ударил централата на "Хизбула". Хасан Насрала се спаси (Обновена, видео)

Израелските въоръжени сили заявиха, че са нанесли "прецизен удар" по централата на "Хизбула" в Бейрут, предаде Асошиейтед прес.

Израелският вестник Haaretz пише в X, че „целта на израелските удари в Бейрут е бил шефът на „Хизбула" Хасан Насрала, но той е оцелял". Хасан Насрала КАДЪР: Екс/@BabakTaghvaee1

Иранската информационна агенция Tasnim, позовавайки се на източници от сферата на сигурността, потвърди, че Хасан Насрала от „Хизбула" се намира на сигурно място, пише lbcgroup. reports



🚨Breaking: The target of the attack in Beirut is Hassan Nasrallah.



He received several warnings from Israel during the war.



And didn't listen to them even when it was clear that Israel could eliminate him at any moment it chose.



still unclear what his condition is. pic.twitter.com/9vF7LuPoNd — tzachi dado צחי דדו 🎗️ (@UsBnnxVURfS4lPJ) September 27, 2024

Говорителят на израелската армия Даниел Хагари обяви това в телевизионно изявление, след като експлозия в Бейрут изпрати огромни облаци от оранжев и черен дим в небето над ливанската столица.

Мощната експлозия бе толкова силна, че изпочупи прозорци и разтърси къщи на около 30 километра северно от Бейрут. Към мястото на взривовете се отправиха линейки. СНИМКА: Ройтерс

Редица мощни израелски въздушни удари разтърсиха днес едно от най-гъсто населените предградия на Бейрут и звукът от експлозиите се чуваше в цялата столица, посочва АП, цитирана от БТА.

Ударът бе нанесен час след като хиляди хора присъстваха на погребението на високопоставен командир на "Хизбула", който бе убит вчера.

По-рано днес при израелски въздушен удар бе убито деветчленно семейство в ливанско погранично селище, казаха властите.

Най-малко 25 души са загинали при израелски удари тази сутрин, заяви министърът на здравеопазването на Ливан Фирас Абиад, с което броят на жертвите в Ливан тази седмица е надхвърлил 720. По думите на Абиад сред загиналите има десетки жени и деца.

Израелските въоръжени сили заявиха, че в рамките на два часа днес са нанесли десетки удари в южната част на Ливан, включително в градовете Сидон и Набатея. Според тях ударите са били насочени срещу ракетни установки и инфраструктура на "Хизбула", а групировката е изстреляла залп от ракети към северния израелски град Тиберия.

Ливан се опитва да се справи с нарастващия брой жертви и с вълната от десетки хиляди хора, които напуснаха домовете си на фона на възможността за избухване на пълномащабна война между Израел и "Хизбула", коментира АП. СНИМКА: Ройтерс

На фона на продължаващата размяна на огън между двете страни израелският премиер Бенямин Нетаняху се изказа пред световните лидери в ООН и се зарече да продължи да ограничава способностите на "Хизбула“, докато Израел не постигне целите си по границата с Ливан, като по този начин още повече помрачи надеждите за договаряне на прекратяване на огъня.

Тази седмица Израел драстично увеличи въздушните си удари в Ливан и заяви, че е решен да сложи край на продължаващия вече повече от 11 месеца обстрел от страна на "Хизбула" по територията на страната. Обхватът на операцията на Израел остава неясен, но официални представители заявиха, че е възможно да започне и сухопътно нахлуване с цел изтласкване на военната групировка от границата. Израел прехвърли хиляди войници към границата си с Ливан, за да се подготви за такава възможност.