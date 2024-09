Лидерът на "Хизбула" Хасан Насралла е бил убит при въздушните удари в Бейрут (Обновена)

Лидерът на "Хизбула" Хасан Насралла е бил убит при вчерашните удари в Бейрут. Това съобщиха израелските въоръжени сили в социалната мрежа "Екс".

Той е бил убит с прецизен въздушен удар по време на среща на ръководството на "Хизбула" в южните предградия на ливанската столица. Насралла оглавяваше шиитската организация в продължение на над три десетилетия.

В петък Израел нанесе удари по централата на "Хизбула" в Бейрут и съобщи, че Насралла е загинал. По-късно обаче се появи информация от израелския вестник Haaretz и иранската информационна агенция Tansim, че той е оцелял.

"Хасан Насралла няма да може повече да тероризира света", се казва в днешното съобщение на израелската армия. Hassan Nasrallah will no longer be able to terrorize the world. — Israel Defense Forces (@IDF) September 28, 2024

От "Хизбула" все още не са потвърдили смъртта на лидера. При вчерашната въздушна атака в Бейрут загинаха шестима, а 91 души бяха ранени. Израелската армия съобщи, че е убила и редица други командири, включително Али Караки, командир на южния фронт.

64-годишният духовник е обект на истински култ към личността в Ливан, където той е най-влиятелният човек. Той живее в нелегалност и рядко се появява на публични места, припомня АФП.

По-рано Израел обяви, че мобилизира още три батальона резервисти. Решението е било взето преди началото на периода на еврейските празници, когато напрежението в Йерусалим и на Западния бряг обикновено нараства, отбелязва Ройтерс.

След съобщението за смъртта на Насралла началникът на генералния щаб на ЦАХАЛ ген. Херци Халеви обеща да "достигне" всеки, който заплашва страната му.

"Не сме изчерпали всички средства, с които разполагаме. Посланието е просто: който и да заплашва гражданите на Израел, ние ще знаем как да го ударим", подчерта генералът в изявлението си.

Според източник на АФП, близък до проиранското движение, контактът с Насралла е изгубен от снощи насам.

Израелските въоръжени сили добавиха, че при вчерашния удар в Бейрут е бил убит и Али Караке, командващ на южния фронт на "Хизбула", както и други командири на движението.

"По време на 32-годишното си управление като генерален секретар на "Хизбула" Хасан Насралла беше отговорен за убийството на множество мирни граждани и израелски войници, както и за планирането и изпълнението на хиляди терористични актове", подчертава израелското коамндване. "Той беше отговорен за ръководството и изпълнението на терористични атаки по цял свят, при които бяха убивани мирни граждани от различни националности. Насралла беше основният стратегически лидер и вземаше основните решения в организацията", добавят израелските въоръжени сили.

Убийството на 64-годишния шиитски духовник, ако бъде потвърдено, би бил един от най-тежките удари, нанасяни някога на "Хизбула" от Израел, отбелязва ДПА. Би било трудно да се предскаже как ще реагира организацията или какви биха били последствията от него за региона като цяло.

Насралла се присъединява към "Хизбула" ("Партията на Бог") през 1982 г. След като Израел убива предшественика му Абас ал Мусауи през 1992 г. той става лидер на групировката и я превръща в страховита военна сила, като спомага за установяването на много тесни връзки с иранската Революционна гвардия, която е най-важният поддръжник и снабдител на групировката.

През 2000 г. той стана свидетел на изтеглянето на израелските войски от Южен Ливан, окупиран през 1982 г., и ръководи "Хизбула" по време на израелското нахлуване през 2006 г., което той определя като "божествена победа" за неговата организация.

Ройтерс съобщи, че според негови източници иранският Върховен лидер аятолах Али Хаменей е бил преместен на сигурно място под засилена охрана.