Йеменските хути изстреляха ракета към израелското летище "Бен Гурион", целта им бил Нетаняху (Видео)

Йеменските хути обявиха, че са изстреляли ракета по израелското летище „Бен Гурион" в събота. Целта им бил министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху, който се връща спешно от Ню Йорк след удара по централата на "Хизбула", пише Аlarabiya. Khat Houthis:

“We launched a 'Palestine 2' type ballistic missile at Ben Gurion Airport during Benjamin Netanyahu's return to Israel”

„Ракетните сили... проведоха операция, насочена към... „Бен Гурион"... ", се казва в изявлението на подкрепяната от Иран групировка. Те нарекли ракетата „Палестина 2".