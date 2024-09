В Ирак излязоха на символично шествие за "мъченика Насралла" (Видео)

В град Кут, Източен Ирак се проведе символично шествие за "мъченика Сайед Хасан Насралла", генерален секретар на ливанската "Хизбула", съобщи агенция ИРНА.

Ливанската групировка "Хизбула" потвърди, че нейният лидер Насралла е бил убит и се зарече да продължи битката срещу Израел.

„Негово Високопреосвещенство, Учителят на съпротивата, праведният служител, почина, за да бъде със своя Господ", се казва в изявлението на групировката.

От "Хизбула" заявиха, че смъртта му е настъпила „след вероломното ционистко нападение над южното предградие", което потвърждава, че той е загинал при въздушните удари по Бейрут в четвъртък.

Групировката също така заяви, че обещава да продължи борбата си срещу Израел и продължаващата подкрепа за „Газа и Палестина, както и защитата на Ливан и неговия непоколебим и достоен народ".

В петък Израел нанесе удари по централата на "Хизбула" в Бейрут и съобщи, че Насралла е загинал. По-късно обаче се появи информация от израелския вестник Haaretz и иранската информационна агенция Tansim, че той е оцелял.

"Хасан Насралла няма да може повече да тероризира света", се казва в днешното съобщение на израелската армия.

Той е бил убит с прецизен въздушен удар по време на среща на ръководството на "Хизбула" в южните предградия на ливанската столица. Насралла оглавяваше шиитската организация в продължение на над три десетилетия.