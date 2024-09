Израел нанесе удари и срещу хутите в Йемен (Видео)

Израел обяви, че е нанесъл удари срещу хутите в Йемен, предаде Би Би Си, цитирана от bTV.

Израелските отбранителни сили (IDF) заявиха, че са атакували електроцентрали и морско пристанище.

В изявление, публикувано в социалната мрежа X, израелските военни казват, че са атакували „военни цели на терористичния режим на хутите в районите на Рас Иса и Ходейда в Йемен". 🚨#BREAKING: Oil storages in Yemen's port of Hodeidah and electricity plants are burning due to IsraHelli airstrike on Yemen.



🚨#BREAKING: Oil storages in Yemen's port of Hodeidah and electricity plants are burning due to IsraHelli airstrike on Yemen.

Съобщава се, че операцията е широкомащабна, използвани са десетки самолети на военновъздушните сили, включително изтребители, самолети за зареждане с гориво и разузнавателни самолети.

Израелската армия обяви още, че са атакували инфраструктура и пристанища в Йемен, които според тях са били използвани за транспортиране на ирански оръжия в региона.

Ударът е в отговор на „скорошните атаки" на хутите срещу Израел, казаха от IDF.