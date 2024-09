Кънтри звездата Крис Кристофърсън почина на 88 години (Видео)

Кънтри легендата Крис Кристофърсън, който бе известен и с актьорски успехи, е починал на 88-годишна възраст в дома си в Мауи, Хавай, съобщи Би Би Си.

Представител на семейството потвърди, че певецът е издъхнал "мирно", заобиколен от близките си на 28 септември.

"Всички сме толкова благословени за времето, прекарано с него. Благодаря ви, че го обичате през всичките тези години и когато видите дъга, знайте, че той се усмихва на всички нас", се казва в изявлението, подписано от съпругата му Лиза, осемте му деца и седемте му внуци.

Роден в Браунсвил, Тексас на 22 юни 1936 година Крис Кристофърсън се превръща в звезда на кънтри музиката. Песните му редовно оглавяват американските кънтри класации, а кавър версиите са хитове за изпълнители като Джанис Джоплин, Гладис Найт и Джони Кеш. В средата на 70-те години Кристофърсън работи с известни филмови режисьори, включително Мартин Скорсезе и Сам Пекинпа и печели Златен глобус за работата си с Барбра Стрейзънд в римейка на "Роди се звезда" от 1976 г.

Кристофърсън постига забележителен успех като автор на песни в началото на 70-те години.

Синглите му "Me and Bobby McGee", "Help Me Make It Through the Night", "Sunday Morning Coming Down" и "For the Good Times" се превръщат в грандиозни хитове не само в САЩ, но и в целия свят. Освен в музиката, певецът оставя сериозен отпечатък и в света на киното. Снимал се е в над 50 филма, сред които "Блейд", "Огън под земята", "Самотната звезда", "Разплата".

След дългогодишно сътрудничество, Джони Кеш и Крис Кристофърсън влизат заедно в супергрупата на кънтри музиката The Highwaymen заедно с Уили Нелсън и Уейлън Дженингс. Кристофърсън повече от 20 години е част и от Залата на славата на кънтри музиката, пише dir.bg.