Първа евтаназия с херметична капсула, властите арестуваха 4-ма в Швейцария

64-годишна американка с неизлечима болест и непоносими болки използва уреда Sarco

Полицията в швейцарския кантон Шафхаузен съобщи, че на 24 септември е задържала няколко човека след смъртта на жена, която е използвала капсула за самоубийство Sarco. Устройството е на фирмата за асистирано прекратяване на живота The Last Resort.

Швейцарската прокуратура е стартирала разследване след сигнал от полицията по обвинение за склоняване към самоубийство и съучастие.

Униформените обяснили, че в 16,40 ч на 23 септември прокуратурата е получила сигнал от адвокатска фирма, че следобед същия ден в гората на комуната Мерисхаузен в кантона Шафхаузен се е състояло асистирано самоубийство с използване на капсулата Sarco. След пристигането на органите на реда тя е иззета, а тялото на починалата е изпратено в цюрихския институт за съдебна медицина за аутопсия. Прокуратурата изяснява има ли извършени и други престъпления.

Това е първото използване на капсулата Sarco, твърди нидерландският вестник De Volkskrant, който първи съобщи, че устройството е било използвано. Статията е препечатана на сайта на организацията The Last Resort, която е създадена през 2023 г. единствено за използването на Sarco.

Уредът представляха херметична капсула с футуристичен външен вид, чиите размери напомнят тези на стандартен ковчег. Смъртта на поставения в капсулата настъпва, след като той натиска специален бутон, за да включи впръскване на азот, който в рамките на минута сваля кислорода в капсулата до нива, които са несъвместими с оцеляването.

Капсулата е разработена от 77-годишния австралийски лекар и физик Филип Ничке, който през последните 10 години живее в Нидерландия. Той е основател на организацията Exit International, която се бори за легализацията на евтаназията и асистираното самоубийство. Тя стои и зад разработката на капсулата Sarco, създадена с помощта на 3D-печат, като разработването ѝ струва повече от 1 млн. долара според Associated Press.

С помощта на капсулата е умъртвена 64-годишна гражданка на САЩ, която специално пристига с тази цел в Швейцария, съобщават от The Last Resort. Жената, чието име не се споменава, се отправя към отвъдното на 23 септември в 16,01 часа. Процедурата контролира Флориан Вийет - един от шефовете на The Last Resort и член на швейцарския филиал на Exit International. В The Last Resort твърдят, че той е единственият свидетел, присъствал при смъртта на жената, макар и дистанционно.

Филип Ничке, който е технически консултант на The Last Resort, наблюдава процеса по самоумъртвяването по видеовръзка от Германия и след пулса ѝ и нивото на кислорода в организма в кръвта с помощта на датчици, прикрепени към тялото.

Преди смъртта си американката e направила няколко устни заявления - в частност пред адвокат Фиона Стюърт, която е един от ръководителите на The Last Resort, която е жена на Филип Ничке.

Вчетириминутния запис, който е предоставен на De Volkskrant, жената декларила, че вече две години иска да умре - от момента, когато ѝ диагностицират тежко заболяване, съпроводено с непосилни болки. Освен това двамата ѝ синове били напълно съгласни с нейното решение. Фиона Стюърт твърди, че те са потвърдили това в писмени декларации, предадени на The Last Resort, но не са присъствали на смъртта ѝ. При подаването на молбата за евтаназия американката е декларирала, че иска да умре “колкото се може по-скоро”. Тя е консултирана от психиатър, който я е признал за напълно здрава ментално.

След кончината на жената е арестувана фотографката от De Volkskrant, която я е снимала непосредствено преди смъртта. Според изданието това е Верле Хан, като от полицията са потвърдили, че тя е задържана. Представител на The Last Resort е съобщил на телевизия CNN, че са арестувани още Флориан Вийет, който е един от шефовете на организацията, журналист от Нидерландия и двама швейцарски граждани. Изданието Schaffhauser Nachrichten съобщи, че те са юристи. Представител на местната прокуратура отказа подробности, но потвърди, че има четирима арестувани.