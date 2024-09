Опозицията в Албания блокира трибуната в парламента и запали огън (Снимки)

Депутатите от основната опозиционна Демократическа партия (ДП) на Албания бойкотираха днешното пленарно заседание, като блокираха трибуната в знак на протест, съобщи „Евронюз Албания“.

Те хвърлиха и твърди предмети по председателката на парламента Елиса Спиропали.

Депутатите от опозицията също така излязоха навън, като изнесоха столове и ги запалиха пред сградата на парламента.

Албанската опозиция блокира трибуната в парламента и запали огън пред сградата Снимка: Twitter/@IsamyzyrajAlb

След запалването на столовете, опозиционните депутати се върнаха в залата и отново блокираха трибуната, съобщи информационният портал „Шчиптаря“. След това пленарното заседание бе закрито.

Тези действия идват след предупреждения на опозиционни депутати, че след ареста на депутата от ДП Ервин Салиани вече няма да има „институционални отношения“ между управляващи и представители на опозицията в парламента, отбелязва Евронюз Албания.

Албанската опозиция блокира трибуната в парламента и запали огън пред сградата Снимка: Twitter/@IsamyzyrajAlb

Албанският Апелативен съд потвърди присъда от една година затвор за Салиани за „фалшиви показания“ заради скандал с подслушвания, свързан с обвинения към брата на бивш вътрешен министър в наркотрафик.

Председателят на парламента съобщи на днешното пленарно заседание, че мандатът на Салиани е прекъснат, с което се отваря място за нов народен представител, пише „Шчиптаря“.

В изявление за медиите депутатът от Демократическата партия на Албания Газменд Барди заяви, че всичко това се прави заради арестите на лидера на ДП Сали Бериша и на депутата Ервин Салиани.

Албанската опозиция блокира трибуната в парламента и запали огън пред сградата Снимка: Twitter/@IsamyzyrajAlb

Пред медиите Флямур Нока, друг депутат от ДП, заяви, че това, което е било видяно днес, ще се случва на всяко заседание, предава БТА.

Нока беше отстранен от пленарното заседание заради хвърлянето на твърди предмети по председателя на парламента, отбелязва „Шчиптаря“.

Депутатът от управляващата Социалистическа партия Ерион Браче на свой ред заяви, че трябва да бъдат взети мерки, тъй като животът на председателя на албансикя парламент е бил застрашен.

Albanian parliament descends into chaos as opposition MPs engage in vandalism, setting chairs on fire during a protest over Salianji's sentencing. 🇦🇱

#albania #Politics #Protest #Democracy



Read more ⬇️https://t.co/SUYFAn3I94 — TemA English (@EnglishTema) September 30, 2024

Той заяви, че насилието в залата на албанския парламент е неприемливо и трябва да получи заслужено осъждане.

Преди управляващата партия и опозицията в Албания да се договорят през март за слагане на край на парламентарната криза, представители на ДП бойкотираха заседанията на парламента чрез палене на димки, факли и огън в залата, както и чрез блокиране на трибуната със столове.