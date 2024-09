Израелски войници навлязоха в Ливан (Обновена, видео)

Израелската армия навлиза в Ливан, след като установи закрита военна зона около три гранични населени места. Според източници ливанската армия е в процес на изтегляне от граничната зона, пише CNN.

"Зоните на Метула, Мизгав Ам и Кфар Гилади, в Северен Израел, са обявени за закрита военна зона. Влизането в тази военна зона е забранено", се казва в изявление на армията.

"Израел трябва да се възползва от шанса си да започне сухопътна офанзива в Ливан", заяви пред CNN бригадният генерал в оставка Авив Амири, като отбеляза, че „Хизбула" е била значително отслабена от израелските удари през последните седмици.

Амири казва, че според него е необходимо да се унищожат тунелите, укрепените позиции и оръжейните складове на "Хизбула" в близост до границата, както и да се изтласкат извън обсега, от който противотанковите ракети могат да поразяват общини в Северен Израел.

Ливански военен служител заяви пред АФП, че ливанската армия пренасочва войски, разположени по южната граница на страната.

Новината идва на фона на информации, че Израел подготвя голяма сухопътна офанзива в Ливан и на фона на съобщението на Държавния департамент, че Израел е информирал Вашингтон, че извършва ограничени сухопътни операции в Ливан, пише БТА. BREAKING: #Israel has informed the US of limited ground operations against #Hezbollah in #Lebanon according to the State Department in D.C. #IDF — Ismail04 (@2024_global) September 30, 2024

„Към момента те ни казаха, че това са ограничени операции, насочени към "Хизбула" в близост до границата, но ние сме в непрекъснати разговори с тях по този въпрос", заяви говорителят Матю Милър на брифинг за медиите, съобщи CNN.

"Все пак САЩ продължават да се фокусират върху 21-дневното прекратяване на огъня между Израел и Хизбула въпреки продължаващата военна дейност, защото в крайна сметка искат дипломатическо решение на този конфликт", добави той. Милър повтори, че Израел има правото да се защитава срещу "Хизбула", включително чрез „нанасяне на удари по терористичната инфраструктура в Ливан".

Свързани с "Хизбула" новинарски сайтове твърдят, че е имало непрекъснат обстрел от Израел в продължение на повече от два часа.

Местният канал "Ал Манар", свързан с "Хизбула", съобщи за "ционистки артилерийски обстрел" в близост до граничните селища Уазани, Хиам, Алма ал-Чаааб и Накура, а ливанската държавна информационна агенция съобщи за "силен артилерийски обстрел срещу Уазани", предаде Франс прес. Тези села се намират срещу израелски населени места, обявени от израелската армия за закрита военна зона.

По-рано източници съобщиха, че инвазията в Ливан може да започне в момента, в който кабинетът по сигурността я одобри, пише „Джерусалем пост". 🇮🇱🇱🇧 | JUST IN: ISRAELI ARMORED UNITS PENETRATE THE BORDER WITH LEBANON. #ısrael #Lebanon #Hezbollah #IDF pic.twitter.com/RlArc38bFy — Breaking News (@PlanetReportHQ) September 30, 2024

Докато израелските въздушни сили продължават да нанасят удари по Ливан, включително по централната част на Бейрут, за първи път от близо 20 години, министърът на отбраната на страната Йоав Галант съобщи, че е казал на лидери на общности в северната част на Израел, че „следващата фаза на войната срещу Хизбула ще започне скоро". Това стана в момент, когато Бенямин Нетаняху, министър-председателят на Израел, предупреди Техеран, че може да нанася удари навсякъде в региона по свое желание. „Няма място в Близкия изток, което Израел да не може да достигне", каза той във видеоклип, адресиран до иранския народ.

Президентът на САЩ Джо Байдън заяви, че е наясно с плановете на Израел да започне сухопътна операция в Ливан, като призова да не се предприема подобен ход. „Наясно съм повече, отколкото може би знаете, и съм съгласен те да спрат", каза той пред репортери в Белия дом. „Трябва да имаме прекратяване на огъня сега."

Британският външен министър Дейвид Лами отново призова за незабавно прекратяване на огъня между Израел и „Хизбула", след като проведе разговор с американския си колега Антъни Блинкен, пише The Guardian.