Иран атакува Израел с масирани ракетни удари (Обновена, видео, снимки)

Едва 10 минути след първия взрив от бомби над града, втора вълна от ракети премина над града, очевидно от друга посока, като ярките проблясъци на прехващанията осветиха небето, докато звукът от силни бумтежи се разнесе из Йерусалим.

Иран е изстрелял масирани вълни от ракети и дронове към Израел. До момента се знае за поне 200 изстреляни балистични ракети.

Според изявление на Израелските сили за отбрана от Иран са изстреляни ракети към Израел. По-рано САЩ заявиха, че смятат, че Иран подготвя предстоящо нападение с балистични ракети срещу Израел, след като Израел започна сухопътна операция в Южен Ливан, насочена срещу подкрепяната от Иран Хизбула.

Атаката бе потвърдена и от Иран с изявление на революционната гвардия. Обстрелът е отмъщение за смъртта на Хасан Насрала и останалите ликвидирани от Израел военни лидери на организацията "Хизбула", става ясно от изявлението на иранските военни. Израелската система "Железен купол" стреля срещу иранските ракети. СНИМКА: РОЙТЕРС

Почти над всички населени места в Израел звучат сирените за въздушна опасност. Активно работи и системата за противовъздушна отбрана "Железен купол", която засега успява да прихване всички ирански ракети, твърдят от израелските въоръжени сили. Според кореспондента на Си Ен Ен в Тел Авив обаче поне две ракети са ударили в града.

Според източници на Си Ен Ен централата на МОСАД и две военни бази до Тел Авив са сред целите на иранската атака. Очевидци съобщават за много ракети и над свещения град Йерусалим.

Правителството на Израел е прибрано в бункер, откъдето може да командва отбраната на страната.

Президентът на САЩ Джо Байдън пък свика среща на шефовете на американските специални служби в Белия дом, като нареди на американските военни да подпомогнат защитата на Израел и да свалят ирански ракети, насочени към Израел. Там е и вицепрезидентът Камала Харис.

Подобна атака Иран предприе срещу Израел и през април като тогава тя бе отблъсната с помощта на САЩ и Великобритания, както и съседните арабски държави. Сегашната атака обаче е много по-силна и противодействието й ще бъде много по-трудно.

Според публикации в социалните мрежи небето над Иран е озарено от изстрелването на ракетите. ⚡️BREAKING: IRAN ATTACKS ISRAEL.



Massive attack of more than 400 ballistic missiles and drones fired at Israel by Iran Sirens across Israel. pic.twitter.com/UFAjopH1rp — Suppressed News. (@SuppressedNws) October 1, 2024 More crazy footage from Israel amid a massive missile attack from Iran pic.twitter.com/CmyThV7ERb — Faytuks News (@Faytuks) October 1, 2024

Ден по-рано Израел нахлу с танкове в Южен Ливан. Израелски официални лица описват сухопътната офанзива в Ливан като „локални набези", които са „много ограничени по обхват", и заявяват, че няма да има „дългосрочна окупация" на Ливан. Израел също така заяви, че от миналата година провежда трансгранични набези на територията на Ливан. Израелската противоракетна система „Железен купол“ прихваща ракети Снимка: Ройтерс Снаряди летят в небето, след като Иран изстреля балистични ракети по Израел на фона на продължаващите военни действия между „Хизбула“ и израелските сили Снимка: Ройтерс

Публикации в социалните мрежи показват как ирански ракети се изсипват над Стария град в Йерусалим - свещено място за мюсюлмани, християни и евреи. RAW FOOTAGE: Watch as Iranian missiles rain over the Old City in Jerusalem, a holy site for Muslims, Christians and Jews.



This is the target of the Iranian regime: everyone. pic.twitter.com/rIqUZWN3zy — Israel Defense Forces (@IDF) October 1, 2024

10 милиона цивилни израелски граждани са в бомбоубежища All Israeli civilians are in bomb shelters as rockets from Iran are fired at Israel. pic.twitter.com/bKXPdqMsBr — Israel Defense Forces (@IDF) October 1, 2024

Преди минути израелски отбранителни сили обявиха край на тревогата и пуснаха хората от бомбоубежищата, съобщава "Скай Нюз".

В защитата на Израел се включиха и американските войски, разположени в Близкия изток