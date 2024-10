Очакват ни силни магнитни бури до края на октомври (Видео)

Очаква се силна магнитна буря да ни удари в следващите дни, след като мощно слънчево изригване беше регистрирано на 2 октомври. То бе съпроводено от изхвърляне на коронална маса. За да се прогнозира силата на магнитната буря, която предстои, се очакват данни от коронографите. Това предадоха от „Космическо време". Това е второто най-силно изригване досега през 25-ия слънчев цикъл, като е надминато само от изригването на 14 май тази година.

Изригването е било импулсивно по характер, но не е било свързано с докладите на слънчевата радиообсерватория на USAF. Те показват, че то може да е свързано евентуално изхвърляне на коронална маса. Синоптиците на SWPC ще анализират наличните изображения от коронографа, съобщиха от NOAA NWS Space Weather Prediction Center.

An X7.1 (R3 - Strong) solar flare erupted from NOAA/SWPC Active Region 3842 on October 1st, 2024. This was the second strongest flare thus far in Solar Cycle 25, only bested by an X8.7 flare on May 14th of this year. This latest flare was observed by the GOES-16 satellite X-ray sensor (XRS) and peaked at 6:20pm EDT (2220 UTC). The flare was impulsive in nature but was associated with some USAF solar radio observatory reports that may indicate a possible coronal mass ejection (CME) could be associated with the flare. SWPC forecasters will analyze available coronagraph imagery when it becomes available to confirm if a CME did occur and if so, determine the potential for any Earth-directed component. The included animation is GOES-16 imagery of the flare (courtesy of jhelioviewer). Visit https://www.swpc.noaa.gov for the latest forecasts and information. Posted by NOAA NWS Space Weather Prediction Center on Tuesday 1 October 2024

Оттам предупредиха за силна геомагнитна магнитна в Северна Америка. Според информацията им могат да бъдат нарушени връзката между технологиите, както и видимостта на полярното сияние „Аврора".

Прогнозите на специалистите показват наличие на магнитни бури до края на октомври, пише bTV.