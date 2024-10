Влогър катастрофира, докато предава на живо (Видео)

Милиони потребители следват Джак Дохърти в различни социални медийни платформи. Почти 15 милиона са последователите му само в YouTube. 185 000 от тях стават свидетели на живо как 20-годишният мъж катастрофира с луксозния си автомобил на магистрала в САЩ.

След инцидента звездата на YouTube призовава за помощ, а спасители се втурват веднага към мястото.

В събота сутринта влогърът управлявал колата си по мокър път. Снимките, направени от неговия оператор Михаел, го показват зад волана. Младежът не спазва съвсем правилата – докато едната му ръка е на волана, то другата държи смартфон, който изглежда, че постоянно наблюдава, докато се движи бързо в лявото платно на магистрала.

This new video of the Jack Doherty crash is even crazier his friend is literally fighting for his life in the car and he’s more worried about the car..🤦‍♂️ pic.twitter.com/iDX8vOy7WH — kira 👾 (@kirawontmiss) October 5, 2024

Внезапно се чуват възбудени писъци и камерата се тресе. Луксозният автомобил се завърта, вероятно заради аквапланинг, и се блъска в мантинелата, посочва „Билд".

Двамата катастрофирали младежи по-късно показват доброто си настроение от болницата, до която са закарани. Този път Дохърти снима своя леко ранен оператор.

Малко по-късно акаунтът на Дохърти в Youtube е деактивиран заради нарушение на указанията на платформата. Повечето американски щати забраняват използването на телефон по време на шофиране. Влогърът е изправен пред глоба между 50 и 500 долара, пише bTV.

Дохърти стартира своя канал в YouTube на 13-годишна възраст и оттогава печели слава предимно с шеговити видеоклипове и смели каскади.

По-рано Дохърти споделя, че е закупил спортната си кола в края на миналата година и я е боядисал в пъстри цветове.