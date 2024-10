Спасиха две алпинистки, оцелели два дни без провизии в Хималаите (Видео, снимки)

Спешните служби спасиха две алпинистки, които изчезнаха в Хималаите и оцеляха два дни при "жестоки" условия, застрашаващи живота им.

Фей Манърс и Мишел Дворак се озовали в беда на планината Чаухкамба в северна Индия, когато въжето, с което пренасяли храната, палатката и катерачното оборудване, се скъсало, оставяйки ги без запаси и изложени на тежките условия.

Двете алпинистки изпратили спешно съобщение от над 6000 метра височина, но първоначално спасителните екипи не успели да ги открият.

Манърс разказа пред Би Би Си, че двете били "ужасени", докато се опитвали сами да направят част от спускането, преди да бъдат открити от спасителите.

"Видях как багажът ни се търкаля надолу по планината и веднага разбрах какво ни очаква," каза тя. "Нямахме никакво оборудване за безопасност. Нито палатка. Нито печка, за да топим сняг за вода. Нито топли дрехи за вечерта. Нямахме ледокопи за спускане до базовия лагер. Нито фенер за движение през нощта."

Жените се скрили на една скална издатина, когато започнало да вали сняг, като споделяли единствения спален чувал, който имали.

Two foreign mountaineers, Michelle Theresa Dvorak and Fay Jane Manners were stranded since days on their ascent to the Chaukhamba III peak in Uttarakhand



Finally today the IAF has rescued them🙏 pic.twitter.com/62oq0ElGq7 — Uttarakhand (@UttarakhandGo) October 6, 2024

На следващата сутрин хеликоптер се качил до върха, за да ги търси, но не е успял да ги открие.

"Опитаха се да ни спасят, но условията бяха твърде жестоки за спасителната операция. Лошо време, мъгла, голяма височина и не можеха да ни открият, защото лицето на планината беше толкова обширно," обясни тя.

"Хеликоптерът мина отново, но не ни видя. Бяхме съкрушени," сподели Манърс. "Знаехме, че трябва сами да се опитаме да слезем, защото хеликоптерът няма да ни помогне."

На втората сутрин двете жени започнали предпазливо да се спускат по скалите, пише dariknews. Намират ги екип от френски алпинисти – спасители, които чули за ситуацията им от общи приятели. Френските катерачи споделили оборудването си, храната и спалните чували с жените и се свързали с хеликоптера, за да дадат точното им местоположение за спасителна операция.

"Climbers Rescued After Three Days Trapped on Mountain"#WorldNews pic.twitter.com/IjMrGOFBVA — Milon Mondal (@MilonMo04246474) October 6, 2024

Говорител на Министерството на външните работи и международното развитие на Обединеното кралство заяви: "Подкрепяме семейството на британка, която беше обявена за изчезнала в Индия и впоследствие бе спасена успешно."