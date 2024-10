Кмет на град, заплашен от урагана Милтън: Ако не избягате, ще умрете (Видео, снимки)

Кметът на Тампа, град, който е под прицела на урагана Милтън, отправи сериозно предупреждение към жителите на Флорида, които не обръщат внимание на призивите да се евакуират преди чудовищната буря. КАДЪР: Екс

„Ако решите да останете... ще умрете", каза кметът Джейн Кастор по CNN, докато говори за опасностите от Милтън, „буквално катастрофален" ураган от категория 5, който се втурва към бреговете на Флорида.

Мощната буря може да удари Флорида още в сряда и може да бъде по-разрушителна от смъртоносния ураган Хелън, който връхлетя САЩ миналата седмица. I live in Sarasota, which is in the direct path of Hurricane Milton.



They are evacuating my town, but there is no gas left to evacuate, and traffic is so bad that it could be more dangerous to try and evacuate at this point.



What would you do if you were me? pic.twitter.com/8jLcv90Pev — Kayla Cardillo (@kaylacardillo) October 7, 2024

Кастор подчерта, че опитът да се преодолее бурята би могъл да се окаже фатален. Времето за бягство е сега, призова тя жителите в евакуационните зони. КАДЪР: Екс/@US_Stormwatch

Хелън беше сигнал за събуждане, това е буквално катастрофално", предупреждава Кастор.

„И мога да кажа без никаква драматизация, ако решите да останете в една от тези зони за евакуация, ще умрете.", каза Кастор. HURRICANE MILTON — Wild videos show close-range lightning strikes & storms in Cancun as Hurricane Milton’s outer bands hit.



Hurricane Milton is expected to hit Florida on Wednesday. This catastrophic storm has reached unprecedented intensity, with winds at 180 MPH and gusts… pic.twitter.com/98sb0KZsCF — News is Dead (@newsisdead) October 8, 2024

Кастор, която е на поста от 2019 г., отбеляза, че някои от прогнозите предвиждат приливно вълнение от 3-4 метра. Приливът на Хелън беше 182 см.

„И това беше буквално опустошително за толкова много хора в нашата крайбрежна зона", каза тя за катастрофалния път на Хелън.

Милтън вече е вторият най-силен ураган в Персийския залив в историята – и експертите смятат, че ще става все по-силен, когато наближава Флорида. Ветровете на бурята вече достигат зашеметяващите 180 мили в час, като се очакват и силни дъждове, пише "Вести". Good afternoon everyone,



Just a quick update on Hurricane Milton,



Please be advised that Hurricane Milton is rapidly intensifying and poses a significant threat to the East Coast of Florida. Hurricane and Storm Surge Warnings are now in effect for portions of the region.… pic.twitter.com/M2nauxIB5q — Kernow Weather Team (@KWTWeather) October 8, 2024

„Това е нещо, което никога не съм виждала в живота си и мога да ви кажа, че всеки, роден и израснал в района на Тампа Бей, никога не е виждал нещо подобно преди", подчерта тя. Rain and wind blasts Mexico as Hurricane Milton passes through pic.twitter.com/Rh3hQe6oYa — Daily Mail Online (@MailOnline) October 8, 2024

"Хората трябва да се евакуират", допълва тя и продължи: 🌊🌪️😳 FLORIDA—@BarstoolTrent’s first week living in Florida is when Hurricane Milton is hitting. Trent will be safe, as he is on the other side of Florida. Hope everybody stays safe and follows the evacuation order! pic.twitter.com/Atjervv0mQ — FORE PLAY TRACKER (@ForePlayTracker) October 8, 2024