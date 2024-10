Ливан изстреля над 100 ракети срещу Израел, поразени са предградия на Хайфа (Видео)

Бойци от Ливан изстреляха над 100 ракети по цели в региона на Галилея в Израел и по-специално срещу град Хайфа, предаде ДПА, като се позова на израелската армия.

Повечето ракети са били прехванати, но някои са поразили предградия на третия по големина израелски град, каза армията.

ISRAELI DEFENCE PROVED LOSES BEFORE HEZBOLLAH'S ROCKETS⚔️



100 rockets were launched from #Lebanon by #Hezbollah towards 𝐇𝐚𝐢𝐟𝐚 & its surroundings, marking the largest rocket barrage on Haifa since the beginning of the war.



Several rockets made direct impacts inside #Israel. pic.twitter.com/5NXxlqWvZE — Barbarik (@Sunny_000S) October 8, 2024

Жена е била леко ранена в ръката от осколка, написа местната спешна служба в приложението "Екс".

Вестник "Таймс ъв Израел" написа, че ракетната атака е била най-голямата срещу град Хайфа, откакто "Хизбула" започна да обстрелва Израел през границата преди година, пише БТА.

На кадри от видеоклипове, публикувани от вестника, се виждат щети по къщи и коли в северното предградие Кирят Ям.