Израел удари жилищна сграда в Дамаск, 7 са загинали (Видео, снимки)

Израелски удар порази жилищна сграда в предградие западно от столицата на Сирия Дамаск, предаде Ройтерс, като се позова на сирийската държавна новинарска агенция.

По предварителна информация в следствие на удара са загинали седем цивилни и са били ранени 11, съобщи сирийската медия, като се позова на източник от въоръжените сили и добави, че са били нанесени тежки материални щети на частната собственост в района на удара.

The Israeli occupation targeted a residential apartment in Al-Mezzeh neighborhood, Damascus, Syria. pic.twitter.com/c3LPwLNRPt — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) October 8, 2024

Според цитирания източник въздушният удар е бил извършен с три ракети, изстреляни откъм Голанските възвишения.

По-рано държавната новинарска агенция каза, че сирийската противовъздушна отбрана е прехванала "вражески" цели в близост до Дамаск.

Damascus pic.twitter.com/5thin2tf2Y — Hosniye🇮🇷 (@Itshosniye) October 8, 2024

Израел извършва удари срещу свързани с Иран цели в Сирия от години, но засили атаките си след нападението на палестинската групировка "Хамас" на израелска територия от 7 октомври миналата година, която предизвика войната в "Газа", посочва Ройтерс, цитиран от БТА.