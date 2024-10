Започна конкурсът за най-дебела мечка в Аляска

Седмицата на дебелите мечки започна в Аляска. Всяка година през първата седмица на октомври в интернет се провежда конкурс за най-дебела мечка. В него участват кафявите мечки от един от националните паркове на Аляска. И това не е случайно.

Зимата в Аляска е сред най-дългите и най-мразовитите в света, затова и мечките похапват мазна храна и риба в обилни количества няколко месеца по-рано, за да издържат по време на зимната хибернация.

Гласуването в онлайн конкурса започва от днес и ще продължи до 8 октомври, пише БНТ.

