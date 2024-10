Ураганът Милтън връхлетя Флорида (Видео, снимки)

Ураганът Милтън достигна сушата по крайбрежието на Флорида като "изключително опасна буря от трета категория", съобщиха агенциите. Стихията донесе със себе си силен вятър, опасно високи вълни и заплаха от наводнения за обширни части от щата. Милтън набра сила от прекалено топлите води в Мексиканския залив и на два пъти достигна пета категория.

Циклонът достигна сушата в района на Сиеста Кий, окръг Сарасота, съобщи Националният център по ураганите, чието седалище е в Маями. Бурята предизвика опасно покачване на водите в голяма част от районите на Флорида по крайбрежието на Мексиканския залив, включително в гъстонаселени зони като Тампа, Сейнт Питърсбърг, Сарасота и Форт Майърс.

Очаква се при преминаването на стихията през територията на полуостров Флорида проливните дъждове, донесени от Милтън, да причинят наводнения в районите около реки и езера, след което ураганът да се насочи към Атлантическия океан.

Милтън връхлита Флорида в момент, когато щатът все още се възстановява от последствията от урагана Хелийн, който предизвика големи щети в населните места в крайбрежните части на Флорида и отне живота на десетки хора.

Президентът Джо Байдън призова гражданите да изпълняват препоръките на властите.

"Ситуацията буквално е на живот и смърт", каза той на брифинг в Белия дом.

Абсолютно същото изказване направи и министърът на вътрешната сигурност Алехандро Майоркас в ефира на Си Ен Ен. "Въпросът е на живот и смърт", каза той.

Ураганът връхлетя Флорида с ветрове със скорост до 193 км/ч, съобщават метеоролозите.

Още преди Милтън да достигне сушата части от щата пострадаха от торнада, образували се заради урагана. Крайбрежните райони постепенно започват да се наводняват заради високите приливни вълни, които се формират под въздействието на стихията, пише БТА.

Метеоролозите прогнозират, че това може да е една от най-опасните бури в историята на Флорида. Милиони хора бяха принудени да се евакуират, поради което се стигна до огромни задръствания по пътищата и изчерпване на горивата по бензиностанциите.

Заради бурята президентът Джо Байдън отложи обиколка в Германия и Ангола, която щеше да започне днес.

Идването на урагана се превърна и в политически въпрос, като се стигна до размяна на обвинения между кандидата на републиканците за президент Доналд Тръмп и Белия дом, който в момента се контролира от демократите.