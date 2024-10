Ураганът Милтън нанесе щети за над 30 млрд. долара, жертвите са 16 (Видео, снимки)

16 жертви, стотици ранени и щети, чието възстановяване ще отнеме месеци - това е равносметката след като "бурята на века" - ураганът Милтън премина през щата Флорида. Стихията опустоши всичко по пътя си, а по данни на застрахователи, размерът на нанесените поражения възлиза на между 30 и 50 млрд. долара.

Ураганът Милтън нанесе щети за милиарди Снимка: Ройтерс

Флорида се събужда след кошмарното денонощие - със сила на ветровете над 120 км/ч, с проливен дъжд, над 150 торнада и води, които на места се покачиха до 3 метра. Ураганът "Милтън" премина през щата и се насочи към Атлантическия океан, където студените течения отслабиха силата му.

Макар и да не оправда очакванията за катастрофа, стихията остави дълбоки щети. Над 2 млн. и 500 хиляди домакинства продължават да са без ток. Много домакинства ще имат електричество едва след няколко дни, когато придошлите води се оттеглят.

At least two people were victims of Hurricane #Milton in Florida



The hurricane made its way to the central part of Florida's west coast in the Siesta Key Island area near the city of Sarasota. 125 homes were reportedly destroyed and more than two and a half thousand other… pic.twitter.com/9AIbwaDMV4 — NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2024

Стотици са сигналите за помощ, подадени към службите. 14-годишно момче беше спасено, след като прекарало във водата няколко часа.

Като чудодейно определят оцеляването на мъж, който беше спасен на 50 км от брега. В късния следобед вчера подал сигнал, че рибарската му лодка е закъсала. Връзката прекъснала, но след над 8-часово издирване, човекът е открит във водата, хванал се за хладилна чанта - единственото нещо, оцеляло след като лодката му се разбила.

Yesterday's infographic on Hurricane Milton as published by Russian media



Water levels rose 4.5 meters in a matter of hours. Some entire houses even floated away. pic.twitter.com/ccN3MNRsLm — ☦️Jacob🇷🇺Charite☦️ Иагов (@jaccocharite) October 11, 2024

Жителите на Флорида дълго ще си спомнят за Милтън.

" Бяхме в паника. По едно време вярвахме, че ще се наложи да плуваме, за да се спасим", разказа жителката от Флорида Дания Фльори.

Макар бурята да отмина, кошмарът за Дания далеч не е приключил, пише БНТ.

"Налага се да напуснем къщата, не можем да останем тук, защото е опасно. До нас има водоем, в който живеят алигатори. Не знам колко дълго ще издържи оградата ни и кога ще сме изправени пред реалната опасност да ни изяде алигатор", добави Дания.

А след бурята идва време за равносметки. Изчислява се, че щетите, които застрахователите ще трябва да изплатят, ще бъдат на стойност между 30 и 50 млрд. долара. Макар и колосална, сумата е далеч от предварителните изчисления за 100 млрд.