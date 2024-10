Пентагонът призова Израел да гарантира безопасността на Мироопазващите сили на ООН в Ливан

Американският министър на отбраната Лойд Остин каза, че е призовал израелския си колега Йоав Галант да гарантира безопасността на Мироопазващите сили на ООН в Ливан (ЮНИФИЛ), след като те съобщиха за ранени миротворци в южната част на страната, предаде Ройтерс.

"Призовах за гарантирането на безопасността на силите на ЮНИФИЛ и за координиране на усилията за преминаване от военни операции към дипломатически път, веднага щом стане възможно", написа Остин в социалната мрежа "Екс", след като проведе телефонен разговор с Галант, пише БТА.