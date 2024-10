Най-малко двадесет са ранени при влакова катастрофа в Египет (Снмки, Видео)

Локомотив се блъсна днес в последния вагон на пътуващия за Кайро пътнически влак в Южен Египет и много пътници бяха ранени, съобщиха властите, цитирани от Асошиейтед прес.

Това е втората влакова катастрофа за месец в северноафриканската държава. Министерството на здравеопазването съобщи, че най-малко 20 души са били откарани в болници.

Train Collision in #Egypt’s Minya Governorate Leaves Over 20 Injured pic.twitter.com/HEXOYchVKp — Ayman Mat News (@AymanMatNews) October 13, 2024

Сблъсъкът е станал в провинция Миня, на 270 километра южно от Кайро и два железопътни вагона са паднали в речно корито, се казва в изявление на железопътните власти. Причините за катастрофата се разследват, се казва в съобщението.

Кадри, излъчени от местни медии, показват как двата вагона са частично потопени във водата.

#Cairo | At least 20 people injured in a train collision in Minya Province, southern Egypt. A locomotive collided with a passenger train, causing two carriages to derail. Authorities are investigating the cause. This is the second train crash in Egypt within a month. pic.twitter.com/OcqvbqBYHZ — Ashen Tharaka (@AshenTharakaG) October 13, 2024

Дерайлирането на влакови композиции и железопътните катастрофи се случват често в Египет, където остарялата железопътна система страда и от лошо управление. През септември два пътнически влака се сблъскаха в град в делтата на Нил и най-малко трима души загинаха.

През последните години правителството обяви инициативи за подобряване на железопътния транспорт. През 2018 г. президентът Абдел Фатах ас Сиси заяви, че ще са необходими около 250 милиарда египетски лири (8,13 милиарда долара), за да се ремонтира правилно занемарената железопътна мрежа, пише БТА.