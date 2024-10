Как дрон на "Хизбула" успя да пробие израелската отбрана в Бинямина (Видео)

Атаката с дронове на "Хизбула" край Бинямина в неделя, при която бяха ранени 67 души, показва нарастващата заплаха от безпилотните самолети в съвременната война. Смята се, че използваният при това нападение дрон е Mirsad-1 - дрон, с който "Хизбула" си служи повече от две десетилетия и който произхожда от ирански проекти.

Както отбелязват експертите от изследователския център Alma, Mirsad-1 е направен по иранския модел Mohajer-2 с леки модификации, пригодени за операциите на "Хизбула". Безпилотният самолет може да носи до 40 килограма експлозиви, развива максимална скорост от 370 километра в час и има оперативен обсег от 120 километра. От 2002 г. насам "Хизбула" използва Mirsad-1 за разузнавателни и нападателни удари, като често го употребява за проникване в израелското въздушно пространство.

#BREAKING: Hezbollah terror group launches squadron of drones attacking training camp of Israel’s Golani Brigade in Benyamina, South Haifa. Initial reports say 3 killed and over 67 injured. Many remain in critical condition. Injured airlifted to medical facilities. pic.twitter.com/4wyLjpYHAg — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) October 13, 2024

При нападението в Бинямина „Хизбула" изстреля множество дронове под прикритието на ракетен обстрел - тактика, целяща да порази израелските отбранителни системи. Един от дроновете успя да избегне засичане и да се разбие в района на Бинямина, отбелязвайки значителен пробив в израелската противовъздушна отбрана. Според доклад на Defense Industry Daily това не е първият случай, в който дрон Mirsad-1 се изплъзва от отбраната на Израел; подобен инцидент се случи по-рано през годината, когато дронове на "Хизбула" прелетяха над израелска територия за няколко минути, преди да се върнат невредими в Ливан.

Разширяване на арсенала от дронове

Използването на дронове от страна на "Хизбула" е част от по-широка иранска стратегия за увеличаване на способностите на силите на своите проксита. Фондацията за защита на демокрациите обясни, че "Хизбула" все по-често включва безпилотни летателни апарати в арсенала си, за да подобри ракетните си нападения. Дронове като Mirsad-1 позволяват на "Хизбула" да извършва прецизни атаки дълбоко в израелска територия, като същевременно свежда до минимум риска за своята армия. Тази тактика, усъвършенствана в продължение на години на опити и грешки, е част от по-широките усилия на Иран да въоръжи се въоръжи с модерни технологии.

Mirsad-1 е само един от многото дронове във флота на "Хизбула". Групировката разполага с различни безпилотни самолети, много от които са иранско производство или са адаптирани от търговски модели. Тези дронове се използват за различни цели, включително наблюдение, събиране на разузнавателна информация и самоубийствени мисии. Доклади на изследователския център Alma сочат, че „Хизбула" разполага с над 2000 безпилотни летателни апарата, като според някои оценки групировката притежава и по-модерни модели като безпилотните летателни апарати Mohajer-4 и Shahed.

Channel 12 of the Zionist regime reported 15 dead and at least 28 wounded from the Hezbollah drone attack on the Golani Brigade in the Benyamina region. pic.twitter.com/1A16KCqHRl — Voice (@Voice1288291) October 13, 2024

Нападението в Бинямина повдигна въпроси за ефективността на израелските системи за противовъздушна отбрана при противодействието на заплахите от дронове. Въпреки че израелската система „Железен купол" е много ефективна срещу ракети, тя се сблъсква с предизвикателства при откриването и прихващането на малки, ниско летящи дронове като Mirsad-1. ЦАХАЛ започна разследване защо по време на инцидента в Бинямина не се е задействала никаква аларма, въпреки че „Хизбула" все по-често използва безпилотни самолети в своите атаки.

Последната атака е част от продължаващата война с дронове между Израел и „Хизбула". От 90-те години на миналия век насам "Хизбула" е изстреляла множество безпилотни летателни апарати над израелската територия, като много от инцидентите са се случили в периоди на засилен конфликт. В някои случаи дроновете са използвани за наблюдение, а в други са били заредени с експлозиви за извършване на самоубийствени мисии. Според експерти в областта на отбраната "Хизбула" често изстрелва дронове в комбинация с ракетен обстрел, за да пробие израелската отбрана и да събере оперативни данни за бъдещи удари, предава The Jerusalem Post.