Китай завърши изграждането на най-мощната в света плаваща офшорна вятърна турбина

Най-мощната в света плаваща офшорна вятърна турбина, с генериращ капацитет от 20 мегавата, слезе от производствената линия в град Янчън, провинция Дзянсу, според компанията CRRC Corporation Limited (CRRC).

Вятърната турбина, независимо разработена от Китай, разполага с вятърно колело с диаметър 260 метра и пометена площ от 53 100 квадратни метра, приблизително с размера на седем стандартни футболни игрища.

Турбината може да генерира 62 милиона киловатчаса електроенергия годишно, достатъчно за захранване на около 37 000 домакинства, спестявайки 25 000 тона въглища, като същевременно намалява емисиите от въглероден диоксид с 62 000 тона.

Със своята полупотопяема плаваща платформа и система за акостиране, подобрена с интелигентни технологии за управление и сензори, турбината разширява обхвата на вятърната енергия в по-дълбоки води, осигурявайки стабилна работа. Според компанията-разработчик CRRC Qi Hang New Energy Technology Co., Ltd., плаващите офшорни вятърни турбини са ключова технологична тенденция, която ще оформи бъдещото развитие на вятърната енергия.

Секторът на възобновяемата енергия в Китай набира скорост, тъй като правителството се стреми да увеличи дела на електроенергия от неизкопаеми горива в енергийния микс. През 2023 г. капацитетът на страната за възобновяема енергия надмина за първи път този за топлинна енергия и съставлява повече от половината от инсталирания капацитет за производство на електроенергия.