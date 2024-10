Цял град в Швеция се мести заради мина (Снимки)

В Северна Швеция местят цял град в търсене на желязна руда за производство на стомана. Къщите една след друга се преместват с помощта на огромни ремаркета. Дори църквата в града, в нейната цялост, ще бъде преместена в новия център.

Това е нужно, тъй като под тях се строи мина, което ще застраши както имотите, които се намират над нея, така и животите на техните собственици.

For everyone who has ever asked why my town, Kiruna, has to move.

This is the reason right here.

We're home to the world's largest underground iron-ore mine, LKAB, and mining is causing the ground above to crack and cave in. pic.twitter.com/mkQGhb8jZ5 — Mia Stålnacke (@AngryTheInch) August 9, 2019

Градът се нарича Кируна и се намира над голямо находище на желязна руда. От мината там се добива толкова голямо количество желязо, че от него на ден могат да бъдат построявани по 5 Айфелови кули.

Минната компания, която извършва добивната дейност, иска да продължи да работи в района, което заплашва жителите на града, пише ENEX. Има опасност земята да се пропука, а къщите над нея да се срутят, предава bTV.

So...

Kiruna is home to the world's largest underground iron-ore mine, LKAB, and mining is causing the ground to crack and cave in so our town has to get out of the way.

Today the people of Kiruna came out to watch this apartment building move. pic.twitter.com/yFfPs3RxbI — Mia Stålnacke (@AngryTheInch) October 12, 2019

Минната дейност в Кируна ще се извършва десетилетия напред, тъй като според експерти там са открити и огромни запаси от редкоземни елементи, необходими за производството на вятърни турбини и батерии.