Освободиха руснака, осъден за дискредитиране на армията заради рисунка на дъщеря му (Видео)

Руски гражданин, осъден за дискредитиране на армията, след като дъщеря му нарисува рисунка, критикуваща военните действия на Русия в Украйна, бе освободен от затвора след 22 месеца зад решетките, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на правозащитна група, която следи политическите задържания.

Алексей Москальов бе осъден през март 2023 г. въз основа на публикации в социалните мрежи. Публикациите станаха достояние на властите, след като дъщеря му, тогава на 13-годишна възраст, нарисува картинка в училище, с която се противопоставя на военната операция в Украйна.

Political prisoner Alexei Moskalyov, the father of a schoolgirl from the Tula region who drew an anti-war picture, has been released from a Russian prison



Alexei was sentenced to two years in prison for his posts on the social network Odnoklassniki about the killing of civilians… pic.twitter.com/Yj9OAIuqk0 — NEXTA (@nexta_tv) October 15, 2024

Москальов бe осъден на две години затвор, но успя да избяга. Ден по-късно обаче той бе арестуван в Беларус и екстрадиран обратно в Русия. По-късно съдът намали присъдата му на година и десет месеца затвор.

Групата за защита на правата на човека "ОВД-Инфо", която съобщи за освобождаването му, заяви, че Москальов е разказал пред нейни представители, че агенти на Федералната служба за сигурност (ФСС) са разпитвали други затворници от неговото отделение, преди той да бъде освободен, като предположи, че те са търсили причини да повдигнат нови обвинения срещу него.

Alexei Moskalyov, a Russian father who was imprisoned in 2023 for "discrediting the military" after his then-12-year-old daughter Masha drew a picture showing Russian missiles raining down on a Ukrainian mother and child, was released from jail today. He was reunited with Masha. pic.twitter.com/Lvtz3drAAx — Mike Eckel (@Mike_Eckel) October 15, 2024

Откакто изпрати войски в Украйна през февруари 2022 г., Русия се противопоставя остро на критиките срещу армията и военната операция в Украйна. Няколко видни противници на бойните действия, които бяха осъдени на по няколко години затвор - един от тях получи присъда от 25 години лишаване от свобода - бяха освободени и изпратени извън страната през август в рамките на мащабна размяна на затворници със Запада, отбелязва АП, цитирана от БТА.