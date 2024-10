Стотици фенове се събраха в памет на Лиъм Пейн. Той часове преди инцидента: Прекрасен ден (Видео, снимки)

"Прекрасен ден в Аржентина", казва певецът във видео, качено часове преди смъртта му

Стотици фенове се събраха пред хотела в Буенос Айрес, където тялото на певеца Лиъм Пейн беше открито в сряда.

31-годишният певец е паднал от третия етаж в 17 ч. местно време (23 ч. българско време). Часове преди инцидента певецът е споделил видео в социалните мрежи, на което хапва заедно с приятелката си.

"Добро утро на всички. Прекрасен ден в Аржентина", казва Пейн. this is absolutely so insane bc wym liam payne was just posting on his snapchat story only an hour ago?? pic.twitter.com/xrwNT999MA — d’aujah 🫧 (@daujahmarie) October 16, 2024

Смъртта на Пейн е настъпила в хотел на улица "Коста Рика" в квартал Палермо, разкриват от полицията. Известно е, че органите на реда са се запътили към хотела след сигнал за "агресивен мъж, който може да е под въздействието на алкохол или наркотици".

Според лекарите в Буенос Айрес Пейн е имал травми, които са несъвместими с живота след падането и спасяването му е било невъзможно. Тялото му е било откарано в болницата Каса Сур. Полицията охранява линейката, която транспортира тялото на певеца СНИМКА: Ройтерс

Списание "Билборд" пише, че 31-годишният певец е бил в столицата на Аржентина за концерт на Найл Хоран на 2 октомври. Двамата бяха членове на известната банда One Direction заедно със Зейн Малик, Луис Томлинсън и Хари Стайлс. Групата е създадена през 2010 г. и петимата бяха любимци на милиони тийнейджъри по цял свят. По-късно те се разпаднаха и продължиха кариерите си по отделно.

Пред хотел Каса Сур фенове на певеца организираха импровизирано бдение. Фенове организираха импровизирано бдение пред хотела, в който загина звездата СНИМКА: Ройтерс Пред хотел Каса Сур почитатели на певеца се събраха и запазиха минута мълчание в негова памет СНИМКА: Ройтерс Фенове организираха импровизирано бдение пред хотела, в който загина звездата СНИМКА: Ройтерс

Плачейки и прегръщайки се, те запалиха свещи и тихо пяха песни на One Direction. Преди да започнат да ръкопляскат, те запазиха минута мълчание.

Някои разказаха за шока си от новината и споделиха спомените си за 31-годишния младеж. Момиче плаче пред хотел Каса Сур, в който беше открито тялото на Лиъм Пейн СНИМКА: Ройтерс Натъжени фенове се прегръщат след новината за смъртта на британския певец СНИМКА: Ройтерс

„Все още не мога да повярвам на всичко, което се случва, не изглежда реално", казва фенка на групата.

„Чувствах, че е необходимо да дойда, защото той беше част от моето детство. Всички мои приятели и аз бяхме големи фенове на One Direction, той остави своя отпечатък върху нас", казва друго момиче на бдението. Натъжени фенове се прегръщат след новината за смъртта на британския певец СНИМКА: Ройтерс Момиче плаче пред хотел Каса Сур, където 31-годишният Лиъм Пейн беше открит мъртъв СНИМКА: Ройтерс

От Министерството на външните работи на Обединеното кралство заявиха, че са в контакт сме с местните власти във връзка със смъртта на певеца.