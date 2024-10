Лиъм Пейн буйствал и чупил в хотелската стая, преди да падне от третия етаж

Лиъм Пейн буйствал и чупил в хотелската стая минути, преди да падне от балкона. Това е казал служителят на хотела, който подал сигнала към спешния телефон 911.

В стаята му са открити наркотици и изпочупени вещи. Cobertura y fotos de la habitacion en el Hotel Casa Sur ubicado en Palermo, donde murió Liam Payne, ex integrante de la banda juvenil One Direction.

Se encontraba en Argentina desde principio de octubre acompañando a su ex compañero de banda Niall Horan. #LiamPayne #1D pic.twitter.com/0Am5LtYtfy — Gabi Santapaola (@GabiSantapaola) October 16, 2024

Би Би Си публикува целия разговор между служителя и диспечера на 911:

Диспечер: 911, какъв е вашият спешен случай?

Служител на хотела: Здравейте, добър ден, току-що се обадих, но ме прекъснаха. Обаждам се от хотел Каса Сур Палермо, Коста Рика.

Диспечер: Какво се случва там, господине?

Служител на хотела: Ами, имаме гост, който е приел твърде много наркотици и алкохол. Разхвърля и чупи цялата стая и имаме нужда да изпратите някой, моля

Диспечер: Той е под въздействието на алкохол и наркотици, така ли, господине?

Служител на хотела: Да, правилно

Диспечер: Казахте, че това е хотел? Как се казва?

Служител на хотела: Каса Сур Палермо. Имаме нужда да изпратите някой спешно, защото животът на госта може да е в опасност. Той е в стая с балкон и малко се страхуваме, че може да...

Диспечер: Откога е гост на хотела?

Служител на хотела: Той е тук от два или три дни.

Диспечер: Разбирам, няма да знаете други подробности, защото не можете да влезете в стаята, нали?

Служител на хотела: Не

Диспечер: Ще уведомим и спешна медицинска помощ.

Служител на хотела: Да, това, което искам, е някой да дойде спешно, защото...

Диспечер: Уведомили сме спешна помощ. Има ли други подробности, които можете да предоставите. Кой сте вие, вие ли отговаряте за хотела?

Служител на хотела: Аз съм главния рецепционист.

Диспечер: Сигналът е докладван. Как се казвате, господине?

Служител на хотела: Естебан.

Диспечер: Благодаря за обаждането, сега можете да освободите линията.

Служител на хотела: Изпращате ли и полицията, или не?

Диспечер: Казахте ми, че гостът е под въздействието на наркотици и алкохол, а спешната помощ не може да влезе сама.

Служител на хотела: Спешната помощ не влиза сама? Добре, добре.

Диспечер: Сигналът е приет. Пожелавам Ви приятен ден.

Служител на хотела: Добре, благодаря, на Вас също

31-годишният певец е паднал от третия етаж в 17 ч. местно време (23 ч. българско време). Според лекарите в Буенос Айрес Пейн е имал травми, които са несъвместими с живота след падането и спасяването му е било невъзможно.

Списание "Билборд" пише, че 31-годишният певец е бил в столицата на Аржентина за концерт на Найл Хоран на 2 октомври. Двамата бяха членове на известната банда One Direction заедно със Зейн Малик, Луис Томлинсън и Хари Стайлс. Групата е създадена през 2010 г. и петимата бяха любимци на милиони тийнейджъри по цял свят. По-късно те се разпаднаха и продължиха кариерите си по отделно.

Пред хотел Каса Сур фенове на певеца организираха импровизирано бдение. Плачейки и прегръщайки се, те запалиха свещи и тихо пяха песни на One Direction. Преди да започнат да ръкопляскат, те запазиха минута мълчание.