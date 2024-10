Арестуваха над 250 протестиращи срещу изнасилване в кампус в Пакистан (Видео)

Полицията в централната пакистанска провинция Пенджаб е арестувала най-малко 250 души след студентски протести срещу предполагаемо изнасилване на момиче от охранител в кампуса на колеж в Лахор, съобщи ДПА.

Арестите са извършени в град Равалпинди, близо до столицата Исламабад, след като няколкостотин студенти подпалили учебна зала в един от кампусите, заяви говорителят на полицията Мохамед Зафран. Повечето от задържаните са студенти, протестиращи срещу предполагаемото изнасилване, което според местната власт никога не се е случвало.

A Pakistani girl was raped in a college. Now the students are demanding justice, but the regime in Pakistan is torturing the students to save the owner of the college.

Главната министърка на Пенджаб Мариам Наваз заяви вчера, че при полицейска проверка не са открити никакви доказателства за предполагаемото престъпление. Обвиненията обаче продължиха да се разпространяват, след като към протестиращите се присъединиха активисти от партията на намиращия се в затвора бивш пакистански премиер Имран Хан, пише БТА.

16 years old girl raped by an influential person who's been protected by the illegal Government of #pakistan. Students protesting across the country.

Some violent scenes as well as police shelling was witnessed.



Justice is impossible in Pakistan.



pic.twitter.com/gurfXTS3Mv — Rizwana karim (@Rizwanakarim1) October 17, 2024

Мариам Наваз отхвърли съобщенията като фалшиви новини по местен телевизионен канал. Полицията арестува още студенти в Равалпинди, които идентифицира с помощта на записи от охранителни камери.