Ливанското шиитско движение „Хизбула“ заяви, че е изстреляло ракети по израелския град Хайфа, предаде Франс прес.

Залп от ракети е бил изстрелян и по зоните северно от Хайфа, допълни движението.

В открита война в Ливан с израелските сили проиранската групировка редовно съобщава, че изстрелва снаряди и ракети по съседа си, отбелязва Франс прес, цитирана от БТА.