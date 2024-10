Огромни наводнения заляха Франция и Италия, има загинал (Видео, снимки)

Огромни наводнения заляха италианската област Емилия-Романя. Има и загинал. Най-тежко е положението в района на Болоня.

#ايطاليا تتمزق فيضانات فى بولونيا



over the municipalities of Castenaso and Budrio, province of Bologna, #Italyflood #Alluvione #alluvioneemiliaromagna #MilanUdinese #20ottobre #floods pic.twitter.com/aVOYV9wQ5d — Hazem Rabie (@hr_eventhunter) October 20, 2024

Освен придошлите води, проблеми създават активиралите се свлачища и големите количества кал, останали след стихията. Наводнения имаше още в Тоскана и на остров Сицилия.

Floods engulfed parts of north-central Italy from overflowing rivers following days of heavy rain https://t.co/tXdVFQOoSL — Bloomberg Energy (@BloombergNRG) October 20, 2024

А във френския град Сен-Мало високи приливни вълни изненадаха няколко души, решили да си направят вечерна разходка.

Heavy rainfall in parts of France caused flooding, evacuations and closed motorways and railway lines on Thursday. pic.twitter.com/sgy8x3HB6W — Viola Bergeron WILL NOT COMPLY!!!! (@StarSeed_2020) October 18, 2024

Властите уточняват, че никой не е пострадал. Вълните са необичайно високи при пълнолуние или новолуние - когато Земята, Слънцето и Луната са почти подравнени, обясняват специалисти, цитирани от БНТ.

Mащабни наводнения във Франция Снимка: Twitter/@StarSeed_2020