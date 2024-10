Петима ранени и трима арестувани при безредици в Босна и Херцеговина (Видео)

Петима са ранени, а трима са арестувани при безредици на „Испанския площад“ в босненския град Мостар снощи, предаде босненската национална телевизия БХРТ.

Безредиците са възникнали при сблъсъци между футболни фенове.

Mostar: U sukobu navijača veliki broj povrijeđenih https://t.co/l6r976D6cj pic.twitter.com/8g2suHCeTH — BN PORTAL (@rtvbn1) October 21, 2024

„Гражданите съобщиха, че са се събрали множество непознати лица с качулки на главите. С пристигането на полицията групата е започнала да се движи по посока „Испанския площад“ и е спряла там, край обществена тоалетна“, обясни говорителят на полицейското управление в Мостар Людевит Марич.

Mostar večeras. Ultrasi i Red Army, dogovorena bitka. pic.twitter.com/1kgmSkNq7I — Belisarius (@vonHerzog00) October 20, 2024

По думите му в един момент от съседна улица излиза голяма група маскирани лица, носещи дървени палки и факли. Двете групи влизат в сблъсък и раняват петима души, пише БТА.