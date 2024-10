Лиъм Пейн още търсел съвети и насоки от ментора си Саймън Коуел преди смъртта си

Певецът Лиъм Пейн все още се е обръщал към Саймън Коуел за „съвети и насоки" в месеците преди смъртта си.

31-годишният изпълнител, който почина на 16 октомври, след като падна от балкона на хотелската си стая в Аржентина, е останал близък със своя ментор, дори след като членовете на One Direction тръгнаха по свой собствен път през 2016 г.

Пейн обичал да води 7-годишния си син Беър да прекарва време със Саймън и неговия 10-годишен син Ерик.

„През годините той поддържаше връзка със Саймън. Само преди няколко месеца Лиъм посети Саймън в къщата му в Котсуолдс. Чувстваше се толкова комфортно в компанията на Ерик и Саймън. Търсеше Саймън за съвети и насоки, когато се бореше с различни проблеми и се опитваше да стъпи на краката си. Саймън винаги се опиваше да помогне. Имаха такова уважение един към друг", разказа братът на Саймън, Тони Коуел, за британското списание „OK!".

По думите му Лиъм Пейн никога не е търсил одобрение, но винаги е работил, за да става по-добър - не само на сцената, но и като баща и прител.

„Беше толкова добър, имаше време за всички и беше толкова грижове. Лиъм се разви като артист и изпълнител, но винаги запази тази земна доброта. Намираше време за всички и беше изключително внимателен и щедър", споделя още Тони Коуел.

Лиъм Пейн и Тони Коуел се запознават по време на участието на певеца в британско музикално предаване през 2010 г., пише bTV.

Братът на Саймън смята, че раздялата на One Direction е събудила личните демони на изпълнителя на песента „Strip That Down".

„Разпадането на групата беше причината Лиъм да загуби пътя си. Наблюдаваше как кариерата на Хари Стайлс лети, превръщайки се в суперзвезда като солов изпълнител. Това го нараняваше, чудеше се какво да прави. Не искаше да отнеме нищо от успеха на Хари, но беше малко изгубен в себе си. Това, че беше сред топлината на нашето семейство, като че ли му помогна", посочи още Том Коуел.