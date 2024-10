Жената, която плисна млечен шейк по Найджъл Фараж, се призна за виновна за нападение

Жената, която през юни плисна млечен шейк в лицето на председателя на партия „Реформирай Обединеното кралство“ Найджъл Фараж, се призна за виновна за нападение, предаде Ройтерс, позовавайки се на Пи Ей Мидия.

Двадесет и пет годишната Виктория Томас Боуен плисна бананов млечен шейк Найджъл Фараж пред кръчма в град Клактън он Сий в Източна Англия, докато политикът беше на предизборна обиколка.

Крайнодесният Фараж, който спечели място в британския парламент след изборите това лято, допринесе за излизането на Великобритания от Европейския съюз. Той беше атакуван с млечен шейк и през 2019 г.

🚨 NEW: Victoria Thomas Bowen, who threw a milkshake over Nigel Farage in the election campaign, has plead guilty to assault by battering and criminal damage pic.twitter.com/uXvnXSQr60 — Politics UK (@PolitlcsUK) October 21, 2024

Според Пи Ей Мидия Томас Боуен е променила първоначалното си твърдение и се е признала за виновна за нападение и причиняване на щети в размер на 17,50 лири на якето на бодигарда на Фараж.

Прокуратурата днес отказа да коментира случая. Адвокат Андрю Прайс, цитиран от местните медии, каза, че клиентката му е решила да се признае за виновна, защото е получила серия от заплахи.

Младата жена беше освободена без да й бъде налагана мярка за неотклонение преди обявяването на присъдата й, което трябва да е 16 декември, пише БТА.