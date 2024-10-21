Жозеп Борел: ЕС и Молдова имат общо бъдеще

Европейският съюз запазва ангажимента си да продължи да подкрепя демократичното развитие, реформите и икономическия растеж на Молдова, както и да укрепва нейната устойчивост по пътя й към ЕС, заяви днес ръководителят на европейската дипломация Жозеп Борел, цитиран от Ройтерс.

"ЕС и Молдова споделят общо бъдеще", отбеляза Борел в изявление във връзка с резултатите, според които на референдума крехко мнозинство от молдовците са гласували в подкрепа на присъединяване към Евросъюза, предаде БТА.

По най-нови данни на ключовия референдум за присъединяване към ЕС, състоял се вчера в Молдова, мнозинство от 50,46% е гласувало "за", уточнява Ройтерс.