Звездата от "Спасители на плажа" Майкъл Нюман почина на 68-годишна възраст, след като беше диагностициран с болестта на Паркинсон през 2006 г., пише People.

Близкият приятел на Нюман, Мат Фелкър – който режисира скорошните документални сериали на Hulu After Baywatch: Moment in the Sun – разкри, че актьорът е починал „от сърдечни усложнения" вечерта в неделя, 20 октомври „заобиколен от семейството и приятелите си".