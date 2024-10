Най-малко петима загинаха при срутване на строяща се сграда в Индия (Видео, снимки)

Индийските спасителни служби извадиха пет тела изпод отломките рухнала недостроена сграда в град Бангалор в южния щат Карнатака, предаде индийската информационна агенция ПТИ.

В спасителната операция участват екипи на пожарната, силите за реагиране при бедствия и други служби.

Инцидентът е станал във вторник, в момент, в който над Бангалор се изсипват проливни валежи.

"Досега са открити телата на петима загинали. Има и петима ранени. Продължава издирването на още трима души, за които се предполага, че са под отломките", каза говорител на силите на реда. Общият брой на спасените до момента е 13, допълни той.

По първоначални данни цялата седеметажна конструкция се е срутила. Причините за инцидента се разследват, пише БТА.

A multi storey building collapsed with in seconds In Bengaluru. The building collapse killed one person with five people still missing. Fourteen workers have been rescued from the rubble at the construction site in Babusapalya. Building basement became weak due to continuous… pic.twitter.com/rM5dr5WVhf — V Chandramouli (@VChandramouli6) October 23, 2024