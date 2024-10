Обама рапира заедно с Еминем на митинг на демократите (Видео, снимки)

Предизборен митинг на демократите в щата Мичиган направи фурор сред избирателите. Бившият американски президент Барак Обама, заедно със световноизвестния рапър Еминем, излязоха на сцената в Детройт, за да подкрепят кампанията на Камала Харис в колебаещия се щат.

Бившият американски президент Барак Обама заедно със световноизвестния рапър Еминем Снимка: Ройтерс

Обама предизвика бурни овации, след като беше представен на сцената от Еминем. 8 години след като напусна Белия дом, той демонстрира, че не е забравил как се привлича вниманието на избирателите.

"Мисля, че вицепрезидентът Харис подкрепя бъдещето на тази страна, където тази и много други свободи ще бъдат защитени и поддържани. И тук, за да ви разкаже много повече за това, президент Барак Обама", каза рапърът Еминем.

"Трябва да кажа, че съм правил много митинги, така че обикновено не се изнервям. Но някак си се почувствах по този начин след Еминем. И забелязах, че ...

Дланите ми са влажни,

коленете ми се подгъват,

ръцете ми тежат.

Има повръщано на пуловера вече... Спагетите на мама...

Нервен съм, но изглеждам спокоен и готов

да хвърлям бомби, но продължавам да забравям", рапира бившият президент на САЩ Барак Обама, цитиран от БНТ.